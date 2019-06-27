Экономика

На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитовREGNUM 05:13

В России в мае 2019 года количество выданных потребительских кредитов сократилось на 3,3% и составило 1,40 млн единиц (в мае 2018 года — 1,45 млн). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Число выданных банками потребкредитов снизилось в мае

News.ru07:15

На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитов

REGNUM05:13

Аналитики зафиксировали снижение количества потребкредитов

Rambler News Service03:44

Российские банки в мае сократили выдачу потребкредитов на 3,3%

ТАСС04:29

Количество выданных потребительских кредитов в мае сократилось на 3.3%

АК&М04:17

НБКИ: количество потребкредитов сократилось в мае

Плас03:45

НБКИ: количество выданных в мае потребительских кредитов уменьшилось на 3,3% в годовом выражении

Банки.ру04:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:27, Вашингтон
Футбол

«Матч ТВ» увеличил цену на подписку

Российский спортивный телеканал «Матч ТВ» заявил о росте цен на трансляции и подписки.
Обновлено в 07:13
Общество

Уборщицу оштрафовали за оскорбление судебных приставов в соцсети

Мотыгинский районный суда Красноярского края признал виновной местную жительницу, которая оскорбила судебных приставов в "Одноклассниках".
Обновлено в 04:40
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Экономика

Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

Национальный банк Грузии пояснил причины резкого падения курса грузинского лари и отметил, что из-за ожидаемого сокращения турпотока из России экономика страны до конца 2019 года потерпит ущерб до 200-300 миллионов долларов.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Акулы убили юную американку на Багамах

Три акулы убили 21-летнюю девушку по имени Джордан Линдси на Багамских островах.
Обновлено в 06:46
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Экономика

Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков

Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес

Алена Шишкова со скандалом лишилась бизнеса

Кирсанова много лет работает визажистом и познакомилась с моделью Шишковой на одной из рекламных съемок.
Обновлено в 08:00
Экономика

В Екатеринбурге банкомат Сбербанка «съел» 90 тысяч рублей клиента

Екатеринбурженка положила в банкомат Сбербанка 90 тысяч рублей, но на карту эти деньги зачислены не были. Об этом женщина сообщила «URA.RU».
Обновлено в 07:36
Наука

В Крыму найдена гигантская ископаемая птица

При строительстве трассы «Таврида» в крымской пещере обнаружены кости гигантской ископаемой птицы весом до 450 кг.
Обновлено в 07:22
Происшествия

В России убили 16-летнюю мать-одиночку

У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Путешествия

Туроператор New Travelers прекратит деятельность

Туроператор New Travelers вступил в ассоциацию «Турпомощь» в декабре 2017 года, в апреле 2018 года — начал операционную деятельность.
Обновлено в 07:17
Политика

В самолете президента Бразилии обнаружили 39 кг кокаина

Обновлено в 07:01
Футбол

Руни забил мяч со своей половины поля

Обновлено в 03:08
Футбол

Ахметов сменил игровой номер в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал о смене игрового номера и ожиданиях от матча с «Краснодаром» на Кубке Париматч Премьер.
Обновлено в 08:13
Политика

Захарова назвала украинских моряков заложниками Киева

Отказ Украины обсуждать с Россией вопрос освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков наглядно демонстрирует, что Киев использует их для шантажа Москвы.
Обновлено в 07:26
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Погибшие в АН-24 в Бурятии пилот и бортмеханик имели большой стаж

Обновлено в 04:13
Общество

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Общество

Forbes составил рейтинг лучших российских вузов

Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.
Обновлено в 03:26
Гаджеты

Huawei назвал смартфоны Honor, которые обновятся до Android 10 Q

Ранее инсайдеры раскрыли список смартфонов Huawei, которые обновятся до десятой версии Android. В него вошли два десятка моделей.
Обновлено в 07:26
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Интернет

Появилось «раздевающее» женщин на фото приложение

Неизвестный программист создал приложение DeepNude, которое умеет «раздевать» людей. Правда, пока оно работает только на женских фото.
Обновлено в 07:04
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Политика

Украинцы рассказали, кого хотят видеть следующим премьером

Украинцы рассказали, кого они хотят видеть следующим премьер-министром страны.
Обновлено в 06:07
Футбол

«Зенит» объявил о переходе Панюкова в «Урал»

Обновлено в 05:15
Политика

Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР

Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Названы сроки поставки С-400 в Турцию

Россия планирует завершить поставку зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию до конца года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:15
Кино

Съемки фильма «Брат-3» начнутся в Красногорске в конце июля

Обновлено в 04:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное