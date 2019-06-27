Экономика
На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитовREGNUM 05:13
В России в мае 2019 года количество выданных потребительских кредитов сократилось на 3,3% и составило 1,40 млн единиц (в мае 2018 года — 1,45 млн). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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