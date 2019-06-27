Экономика

На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитовREGNUM 05:13

В России в мае 2019 года количество выданных потребительских кредитов сократилось на 3,3% и составило 1,40 млн единиц (в мае 2018 года — 1,45 млн). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Количество выданных потребительских кредитов в мае сократилось на 3.3%

АК&М04:17

НБКИ: количество выданных в мае потребительских кредитов уменьшилось на 3,3% в годовом выражении

Банки.ру04:50

В Челябинской области число выданных потребительских кредитов в мае сократилось на 5,1%

Urbc.Ru05:48

Российские банки в мае сократили выдачу потребкредитов на 3,3%

ТАСС04:29

На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитов

REGNUM05:13

НБКИ: количество потребкредитов сократилось в мае

Плас03:45

Аналитики зафиксировали снижение количества потребкредитов

Rambler News Service03:44
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