Экономика

На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитовREGNUM 05:13

В России в мае 2019 года количество выданных потребительских кредитов сократилось на 3,3% и составило 1,40 млн единиц (в мае 2018 года — 1,45 млн). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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НБКИ: количество выданных в мае потребительских кредитов уменьшилось на 3,3% в годовом выражении

Банки.ру04:50

На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитов

REGNUM05:13

В России резко сократилось ипотечное кредитование

Росбалт05:10

Число выданных банками потребкредитов снизилось в мае

News.ru07:15

Российские банки в мае сократили выдачу потребкредитов на 3,3%

ТАСС04:29

Количество выданных потребительских кредитов в мае сократилось на 3.3%

АК&М04:17

Аналитики зафиксировали снижение количества потребкредитов

Rambler News Service03:44
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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