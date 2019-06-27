На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитовREGNUM 05:13

В России в мае 2019 года количество выданных кредитов потребительских кредитов сократилось на 3,3% и составило 1,40 млн единиц (в мае 2018 года — 1,45 млн). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитов

Футбол «Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето «Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.

Происшествия Источник назвал причину жесткой посадки Ан-24 в Бурятии Экипаж Ан-24 после посадки в Нижнеангарске не смог удержать самолет в пределах аэродрома из-за отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

Происшествия В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты Поиски украденной нацистами из Царского Села во время Великой Отечественной войны Янтарной комнаты возобновились в Мамерках на северо-востоке Польши, передает корреспондент РИА Новости.

Путешествия Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля Эксперты проанализировали минимальные цены на десятидневные туры с вылетом в период с 13 по 15 июля по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис и российские Анапа, Сочи и Крым.

Кино Звезда сериала «Альф» скончался в США Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.

Экономика Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».

Происшествия Сотрудники СКР и ФСБ пришли в «Рольф» На входе в центральный офис автодилера «Рольф» на Алтуфьевском шоссе, 31 стоят сотрудники ФСБ в масках и никого не впускают внутрь.

Шоу-бизнес Асмус приревновала Харламова к известной телеведущей Кристина Асмус подключилась к играм своего супруга с известной телеведущей Ларисой Гузеевой.

Транспорт Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.

Шоу-бизнес Церемония прощания с актрисой Аллой Покровской началась в Москве Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской началась в столице, гражданская панихида проходит в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Армия и оружие ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.

Общество Грозы, град и похолодание надвигаются на Воронежскую область Гидрометцентр России спрогнозировал на сегодня, 27 июня, в Воронежской области дожди, сильный (до 13 метров в секунду) ветер и даже град.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Политика Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.

Происшествия В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Происшествия В центре Екатеринбурга правительственная машина попала в ДТП В центре Екатеринбурга произошла авария с участием двух машин, сообщили РБК в пресс-службе местного ГИБДД.

Путешествия Петербург возглавил рейтинг лучших городов для путешествий молодежи Санкт-Петербург оказался лидером в списке пяти самых привлекательных городов России для летних путешествий молодежи.

Общество Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Происшествия Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.

Общество Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей.

Шоу-бизнес Как принц Уильям отреагирует на нетрадиционную ориентацию своих детей Накануне принц Уильям посетил лондонскую добровольную благотворительную организацию Albert Kennedy Trus, где ему задали вопрос о том, как он отреагирует, если кто-то из его детей будет нетрадиционной ориентации.