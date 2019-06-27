Экономика
На 3,3% в мае сократилось число выданных потребительских кредитовREGNUM 05:13
В России в мае 2019 года количество выданных кредитов потребительских кредитов сократилось на 3,3% и составило 1,40 млн единиц (в мае 2018 года — 1,45 млн). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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Футбол
«Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето
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Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
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Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
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Обновлено в 00:29
Происшествия
В Польше возобновились поиски украденной нацистами Янтарной комнаты
Поиски украденной нацистами из Царского Села во время Великой Отечественной войны Янтарной комнаты возобновились в Мамерках на северо-востоке Польши, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:09
Путешествия
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Обновлено вчера в 23:02
Кино
Звезда сериала «Альф» скончался в США
Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
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Обновлено в 04:11
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Сотрудники СКР и ФСБ пришли в «Рольф»
На входе в центральный офис автодилера «Рольф» на Алтуфьевском шоссе, 31 стоят сотрудники ФСБ в масках и никого не впускают внутрь.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Асмус приревновала Харламова к известной телеведущей
Кристина Асмус подключилась к играм своего супруга с известной телеведущей Ларисой Гузеевой.
Обновлено в 05:35
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес
Церемония прощания с актрисой Аллой Покровской началась в Москве
Церемония прощания с народной артисткой России Аллой Покровской началась в столице, гражданская панихида проходит в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, передает в четверг корреспондент РИАМО.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
Обновлено в 03:00
Общество
Грозы, град и похолодание надвигаются на Воронежскую область
Гидрометцентр России спрогнозировал на сегодня, 27 июня, в Воронежской области дожди, сильный (до 13 метров в секунду) ветер и даже град.
Обновлено в 04:15
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В центре Екатеринбурга правительственная машина попала в ДТП
В центре Екатеринбурга произошла авария с участием двух машин, сообщили РБК в пресс-службе местного ГИБДД.
Обновлено в 04:33
Путешествия
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Санкт-Петербург оказался лидером в списке пяти самых привлекательных городов России для летних путешествий молодежи.
Обновлено в 05:14
Общество
Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью
Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Обновлено в 03:48
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Общество
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
В Испании задержан сержант ВВС Бразилии
38-летний военнослужащий был задержан в аэропорту Севильи.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Самолет ВВС Индии сбросил на город учебные бомбы
Обновлено в 05:17
Космос
Физики зарегистрировали гамма-фотоны рекордных энергий
Обновлено 25 июня в 03:29
Шоу-бизнес
Как принц Уильям отреагирует на нетрадиционную ориентацию своих детей
Накануне принц Уильям посетил лондонскую добровольную благотворительную организацию Albert Kennedy Trus, где ему задали вопрос о том, как он отреагирует, если кто-то из его детей будет нетрадиционной ориентации.
Обновлено в 04:22
Транспорт
В Москве появились фигурки инспекторов ДПС на двух опасных переходах
Предупреждающие фигуры для пешеходов появились на двух аварийно опасных переходах в Москве, спустя несколько месяцев их планируют переставить на другие улицы, сообщила журналистам руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения Анастасия Писарь.
Обновлено в 05:08
Музыка
Для детей на Ural Music Night приедут иллюзионисты
Обновлено в 04:19