Экономика
На 200% выросло сальдо торгового баланса КитаяРБК 02:08
Азиатские рынки акций выросли к середине торгов в понедельник, 10 июня. В частности китайский Shanghai Composite прибавил 0,98%, отреагировав на позитивную макростатистику. Несмотря на торговую войну с США, в мае сальдо торгового баланса Китая составило $41,65 млрд.
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Шоу-бизнес
«Бедные мужики»: Екатерина Климова опубликовала фото из душа
На своей странице в Instagram Климова разместила фото из душа, на котором позирует под струями воды в одном полотенце.
Обновлено вчера в 15:56
Экономика
Иванов: ЦКАД будет целиком открыта не позднее начала 2022 года
Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) будет открыта максимум к началу 2022 года, сообщил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:12
Общество
В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии
Отсутствие оснований для досрочного назначения пенсии признано самой частой причиной отказа в ее оформлении, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Обновлено в 02:33
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
«Магнит» начал тестировать новый ультрамалый формат магазинов
Ретейлер "Магнит" приступил к тестированию нового формата магазинов — ультрамалого.
Обновлено вчера в 07:02
Политика
Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа".
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия
В Крыму проходят массовые обыски у крымских татар
Обыск проводил следователь Сергей Махнев - руководитель следственной группы по девятому крымскому делу "Хизб ут-тахрир"; по его словам, дело Эскендера Сулейманова объединят с этим делом.
Обновлено в 02:58
Экономика
Иванов поддержал внедрение фандоматов в России
В рамках Петербургского экономического форума представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов заявил, что не видит смысла в запрете одноразовой посуды и пластиковых пакетов, однако поддерживает внедрение фандоматов в России.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Политика
Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 70% голосов
По данным экзит-полов, на состоявшихся в воскресенье выборах президента Казахстана победил Касым-Жомарт Токаев, который получил более 70% голосов избирателей, пришедших на участки.
Обновлено вчера в 16:12
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Экономика
Правительство разрешило МФЦ принимать наличные
Подписанным постановлением устанавливается возможность по решению региональных властей принимать в многофункциональных центрах наличные от заявителей.
Обновлено в 03:15
Футбол
Абонементы на матчи «Спартака» стоят от 7 до 217 тысяч рублей
Самые дешевые абонементы на матчи московского "Спартака" в сезоне-2019/20 стоят 7000 рублей, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Ульяновске утонули граждане Египта
В Ульяновске в Волге утонули двое граждан Египта 1997 и 1998 годов рождения, которые приехали в город поступать в университет.
Обновлено в 02:18
Экономика
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатами
Обновлено в 02:56
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти
Утром 10 июня правоохранители нашли черные пакеты с головой, руками и ногами мужчины недалеко от дороги в Невском лесопарке во Всеволожском районе Ленобласти.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
«Василий Быков» начал переход на Балтийский флот для участия в параде
Головной патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» Черноморского флота (ЧФ) вышел из Севастополя и начал переход на Балтийский флот для участия в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2
В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.
Обновлено вчера в 10:57
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Общество
Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13,3 трлн рублей превышают доходы
Российские социальные фонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей из-за теневой экономики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A
Обновлено в 03:45