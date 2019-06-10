Экономика
На 200% выросло сальдо торгового баланса КитаяРБК 02:08
Азиатские рынки акций выросли к середине торгов в понедельник, 10 июня. В частности китайский Shanghai Composite прибавил 0,98%, отреагировав на позитивную макростатистику. Несмотря на торговую войну с США, в мае сальдо торгового баланса Китая составило $41,65 млрд.
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