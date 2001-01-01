Экономика
На 200% выросло сальдо торгового баланса КитаяРБК 02:08
Азиатские рынки акций выросли к середине торгов в понедельник, 10 июня. В частности китайский Shanghai Composite прибавил 0,98%, отреагировав на позитивную макростатистику. Несмотря на торговую войну с США, в мае сальдо торгового баланса Китая составило $41,65 млрд.
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Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Кино
Стартует ХХХ открытый фестиваль «Кинотавр»
Открывается «Кинотавр» новым фильмом Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 14:51
Общество
Эксперты назвали самый вкусный квас
Всего в лаборатории побывали семь образцов пастеризованного кваса брендов «Русский дар», «Лидский», «Очаковский», «Никола», «Вятский квас», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Тука рассказал, какой приказ верховного главнокомандующего ВСУ проигнорируют
Замминистра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука утверждает, что вооруженные силы Украины проигнорировали бы приказ не отвечать на обстрелы со стороны ополченцев Донбасса, даже если бы он исходил от верховного главнокомандующего.
Обновлено в 03:01
Экономика
В России снизилось число бедных
За 2018 год количество бедных россиян уменьшилось на 400 тысяч человек. По ее словам, число бедных в России составляет 12,9% населения.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев
Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено 08 июня в 16:07
Происшествия
Около сотни горняков эвакуированы из шахты в Кузбассе
Обновлено в 01:32
Политика
У России есть резерв для участия в миротворческих миссиях ООН — МВД РФ
Попов сообщил, что у России есть резерв миротворцев в количестве 20−25 военнослужащих, которые готовы выдвинуться на место службы в миссию в любой момент.
Обновлено в 02:32
Транспорт
Стала известна дата запуска поездов по Крымскому мосту
Назарян уточнил, первые два поезда будут следовать по маршруту Севастополь - Санкт-Петербург и Симферополь - Москва.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Селена Гомес удаляет снимки Джастина Бибера из Instagram
Пока не ясно, удалила ли Гомес со своей страницы все ссылки на Бибера, которых, по предварительным подсчетам, около 1500 тысяч.
Обновлено вчера в 23:36
Теннис
Барти возглавила чемпионскую гонку WTA
В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 10 июня австралийка Эшли Барти, выигравшая «Ролан Гаррос», поднялась на первую строчку, чешка Маркета Вондроушова — на седьмую, британка Йоханна Конта — на девятую.
Обновлено в 01:41
Общество
Роструд: необходимо обеспечить работой каждого, кто в этом нуждается
Ряд российских предприятий при размещении вакансий на портале "Работа в России" уже указали, что особо заинтересованы в соискателях с большим опытом работы.
Обновлено в 02:00
Кино
Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск
Самолет "Уральских авиалиний", следовавший рейсом из Москвы в Томск, в понедельник совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
У Бари Алибасова начались осложнения после отравления, рассказал его сын "Комсомольской правде".
Обновлено в 00:33
Политика
ЦИК: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана
Обновлено в 02:13
Футбол
Фабрегас подшутил над Головиным после матча с Сан-Марино
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на публикацию своего одноклубника и хавбека сборной России Александра Головина, сделанную после победы российской команды над сборной Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Роспотребнадзор рассказал о правильном выборе мороженого
Обновлено в 01:13
Происшествия
В двух городах Украины приостановили централизованную подачу воды
В украинских городах Белая Церковь и Умань приостановили централизованную подачу воды в связи с загрязнением реки Рось.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке
Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 03:00
Происшествия
«Коммерсантъ»: в Сеть попали персональные данные 900 тысяч россиян
Журналисты смогли обнаружить первую базу данных, содержащую информацию о 24,4 тысячи человек.
Обновлено в 00:32
Игры
Microsoft анонсировала игровую приставку Xbox нового поколения
Обновлено в 00:06
Происшествия
Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»
В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Столичное УФАС проверит рекламу билетов на концерт группы «Каста»
Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса продажи билетов Ponominalu.ru.
Обновлено в 01:54
Происшествия
На Сахалине нашли тело экс-главы Шахтерского городского поселения
По сообщениям местных СМИ, погибший Владимир Хапалов, которому было 64 года, возглавлял администрацию Шахтерского городского поселения с 2006 по 2010 годы.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
В НАТО назвали цель учений в Балтийском море
Обновлено в 02:43
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Здоровье
В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции
На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»
В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения новейшего истребителя F-35A
Крушение новейшего истребителя F-35A ВВС Японии произошло не из-за технических неполадок, а из-за ошибки пилота.
Обновлено в 02:55