Энергетика

На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+Газета.Ru 11:03

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Страны ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%, передает ТАСС. Речь идет о сокращении добычи почти на 2 млн барр. в сутки.
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ОПЕК+ выполнила соглашение в мае на 163%

Коммерсантъ13:20

На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+

Газета.Ru11:03

Источник: страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи на 163% от плана

ТАСС10:57

Нефть устала от ОПЕК: эксперт предупредил о возможном скачке цен

Московский Комсомолец09:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:14, Вашингтон
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