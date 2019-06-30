Энергетика

На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+Газета.Ru 11:03

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Страны ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%, передает ТАСС. Речь идет о сокращении добычи почти на 2 млн барр. в сутки.
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На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+

Газета.Ru11:03

Источник: страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи на 163% от плана

ТАСС10:57

Сделка ОПЕК+ может быть продлена на полгода — СМИ

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