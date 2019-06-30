Энергетика
На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+Газета.Ru 11:03
Страны ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%, передает ТАСС. Речь идет о сокращении добычи почти на 2 млн барр. в сутки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:48, Вашингтон
Происшествия
На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино
Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Трамп и Ким Чен Ын завершили переговоры
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили переговоры в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.
Обновлено в 04:02
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Общество
В России утвержден список запрещенных к содержанию животных
В России утвержден список запрещенных к содержанию животных. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено 28 июня в 03:05
Происшествия
В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе
Два человека погибли, девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Аньхой, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы реагирования на чрезвычайные ситуации.
Обновлено в 10:20
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей
Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Чемезов сообщил о начале производства С-500
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:58
Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Кино
«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Партия Зеленского подала в суд на ЦИК из-за кандидатов-клонов
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обратилась в Шестой административный апелляционный суд с требованием обязать Центризбирком внести изменения в бюллетени и указать, что так называемые депутаты-клоны не являются членами политсилы, сообщила пресс-служба партии в воскресенье.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала
Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
Обновлено в 08:19
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Глава АП Зеленского предал «патриотов»: Богдан провел День Конституции на концерте российского артиста
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан довел «патриотов» до настоящей истерики.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Наука
Ученые: Недоношенные дети имеют проблемы со сном
В результате было установлено, что недоношенные дети имели нестабильные показатели реорганизации мозговой деятельности во время сна.
Обновлено 27 июня в 03:35
Политика
В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым
Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43
Авто
Эксперты перевели названия китайских авто
Обновлено в 10:32
Происшествия
Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 10:28
Политика
Франция решила передать Украине 20 катеров
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98, сообщается в Facebook украинского правительства.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Футбол
Акинфеев не попал в заявку на матч «Спартак» - ЦСКА
Обновлено в 11:23
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено 28 июня в 13:34
Общество
Лето вернется в Москву с 1 июля
По данным Гидрометцентра РФ, в Москве 30 июня ожидается облачная погода, небольшой дождь и до 21 градуса тепла.
Обновлено в 02:00
Политика
Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области
Обновлено в 10:53
Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них.
Обновлено в 06:45