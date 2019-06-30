Энергетика
На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+Газета.Ru 11:03
Страны ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%, передает ТАСС. Речь идет о сокращении добычи почти на 2 млн барр. в сутки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Российские подростки погибли при обрушении заброшенного дома
Собиравшие металлолом подростки залезли в дом, после чего на них обрушилась стена здания. Двое из троих погибли на месте, до приезда врачей.
Обновлено в 11:47
Политика
Матвиенко заявила, что конфликта у РФ и Грузии нет
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам заседания Межпарламентского союза в Женеве заявила журналистам, что конфликта между Россией и Грузией нет.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры
Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске
Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Футбол
Суарес расплакался после поражения Уругвая от Перу
Обновлено в 03:35
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Технологии
Axon не предоставит полиции США системы распознавания лиц
Представители компании Axon, которая является крупнейшим поставщиком нагрудных камер для полиции США, объявила отказ от внедрения системы распознавания лиц, заявив, что данная тенденция идет вразрез с рядом этических проблем.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Избирком МО «Екатерингофское» эвакуировали из-за угрозы теракта
Сотрудников и посетителей избиркома МО «Екатерингофское» на Измайловском проспекте, 10, вывели на улицу из-за вероятности террористической угрозы.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Политика
Владимир Путин провел экстренное совещание в Братске
30 июня около 02:00 Президент РФ Владимир Путин прибыл в Братск.
Обновлено вчера в 19:11
Шоу-бизнес
В Сети Ксению назвали приемной дочерью Анатолия Собчака
Пользователи Instagram заявили, что Платон не может напоминать своего деда, ведь Ксения якобы является приемной дочерью Анатолия Собчака.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Эстония закупит у США автоматы на €75 млн
Обновлено в 03:57
Автоспорт
Вассёр: Ферстаппен атаковал слишком агрессивно
Ферстаппен атаковал слишком агрессивно. Я не знаю, каким будет решение стюардов, но сейчас Шарлю надо сосредоточиться на следующей гонке.
Обновлено в 12:05
Политика
Премьер Канады оконфузился на G20
Обновлено в 12:19
Политика
Глава АП Зеленского предал «патриотов»: Богдан провел День Конституции на концерте российского артиста
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан довел «патриотов» до настоящей истерики.
Обновлено в 02:19
Политика
Япония возобновила коммерческий лов китов впервые за 30 лет
Обновлено в 04:23
Музыка
Группа Slayer дала прощальный концерт в Финляндии
Обновлено в 08:38
Спорт
Сборная России выиграла медальный зачёт Европейских игр
ИА «Ореанда-Новости» Сборная России досрочно стала первой в медальном зачёте Европейских игр, которые проходят в Минске.
Обновлено в 06:35
Игры
В сети появились нелегальные копии беты Halo: Reach для ПК
Несколько дней назад запустили первый этап тестирования игры Halo: Reach на ПК-платформе.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 10:28
Футбол
Акинфеев не попал в стартовый состав на матч «Спартак» — ЦСКА
Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев не включен в стартовый состав ЦСКА в матче кубка Париматч Премьер.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Яна Рудковская стала неузнаваемой после омолаживающих процедур
Яна добавила, что стала выглядеть значительно моложе не только за счет процедур, направленных на борьбу с возрастными изменениями.
Обновлено в 05:00
Политика
Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Авто
Эксперты перевели названия китайских авто
Обновлено в 10:32
Авто
Составлен рейтинг культовых моделей «АвтоВАЗа»
Обновлено в 02:22
Происшествия
Жену Цеповяза задержали за вымогательство
Обновлено в 06:17