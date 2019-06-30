На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+Газета.Ru 11:03

Страны ОПЕК+ в мае выполняли свои обязательства по сделке о сокращении добычи нефти на 163%, передает ТАСС. Речь идет о сокращении добычи почти на 2 млн барр. в сутки.

На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+

Происшествия Российские подростки погибли при обрушении заброшенного дома Собиравшие металлолом подростки залезли в дом, после чего на них обрушилась стена здания. Двое из троих погибли на месте, до приезда врачей.

Политика Матвиенко заявила, что конфликта у РФ и Грузии нет Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам заседания Межпарламентского союза в Женеве заявила журналистам, что конфликта между Россией и Грузией нет.

Шоу-бизнес Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Светлана Лобода поймала букет невесты на свадьбе сестры Напомним, что отцом старшей дочери Светланы, 8-летней Евангелины, является бывший гражданский муж певицы, танцор из балета Freedom Андрей Царь.

Происшествия Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.

Общество В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.

Технологии Axon не предоставит полиции США системы распознавания лиц Представители компании Axon, которая является крупнейшим поставщиком нагрудных камер для полиции США, объявила отказ от внедрения системы распознавания лиц, заявив, что данная тенденция идет вразрез с рядом этических проблем.

Происшествия Избирком МО «Екатерингофское» эвакуировали из-за угрозы теракта Сотрудников и посетителей избиркома МО «Екатерингофское» на Измайловском проспекте, 10, вывели на улицу из-за вероятности террористической угрозы.

Шоу-бизнес Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.

Политика Владимир Путин провел экстренное совещание в Братске 30 июня около 02:00 Президент РФ Владимир Путин прибыл в Братск.

Шоу-бизнес В Сети Ксению назвали приемной дочерью Анатолия Собчака Пользователи Instagram заявили, что Платон не может напоминать своего деда, ведь Ксения якобы является приемной дочерью Анатолия Собчака.

Автоспорт Вассёр: Ферстаппен атаковал слишком агрессивно Ферстаппен атаковал слишком агрессивно. Я не знаю, каким будет решение стюардов, но сейчас Шарлю надо сосредоточиться на следующей гонке.

Спорт Сборная России выиграла медальный зачёт Европейских игр ИА «Ореанда-Новости» Сборная России досрочно стала первой в медальном зачёте Европейских игр, которые проходят в Минске.

Футбол Акинфеев не попал в стартовый состав на матч «Спартак» — ЦСКА Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев не включен в стартовый состав ЦСКА в матче кубка Париматч Премьер.

Шоу-бизнес Яна Рудковская стала неузнаваемой после омолаживающих процедур Яна добавила, что стала выглядеть значительно моложе не только за счет процедур, направленных на борьбу с возрастными изменениями.