Футбол

Н’Зонзи объявил о переходе из «Ромы» в «Галатасарай»Бомбардир.ру 00:34

Накануне «Галатасарай» объявил о начале переговоров с «Ромой» об аренде 30-летнего француза. Римский клуб купил Н'Зонзи год назад у «Севильи» за 26,65 миллиона евро. В составе «Ромы» хавбек провел 39 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
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«Галатасарай» арендовал у «Ромы» Н’Зонзи

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