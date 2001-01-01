Накануне «Галатасарай» объявил о начале переговоров с «Ромой» об аренде 30-летнего француза. Римский клуб купил Н'Зонзи год назад у «Севильи» за 26,65 миллиона евро. В составе «Ромы» хавбек провел 39 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Н’Зонзи объявил о переходе из «Ромы» в «Галатасарай»

Финансы Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля Курс рубля в ходе торгов в четверг днем заметно снижается на фоне падения нефтяных котировок на 2%, евро впервые с 1 апреля поднялась выше отметки в 74 рубля.

Политика Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2» Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».

Происшествия После жесткой посадки А321 госпитализировали только одну женщину Минздрав России уточнил, что после жесткой посадки самолета в Подмосковье госпитализирована одна женщина.

Происшествия Пропавший в омской тайге мальчик найден живым Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Политика В ДНР назвали число получивших гражданство России В миграционной службе Министерства внутренних дел самопровозглашённой Донецкой народной республики рассказали, сколько жителей ДНР получили гражданство России.

Энергетика Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

Шоу-бизнес Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.

Футбол Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо» Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.

Путешествия В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.

Экономика Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27% "В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.

Политика В Кремле назвали вип-гостей ВЭФ Юбилейный, пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного Федерального университета, сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авто McLaren покажет свой суперкар GT от подразделения MSO Спортивное купе McLaren GT покажут в специальной версии от подразделения McLaren Special Operations (MSO).

Футбол Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака» Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.

Теннис Мария Шарапова проиграла австралийке Барти В матче второго круга Мария проиграла австралийке Эшли Барти.

Футбол «Краснодар» опубликовал лучшие моменты игры с «Порту» "Краснодар" опубликовал видео опасных моментов ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Порту".

Происшествия Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки Жена пилота самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, Дамира Юсупова Наталья рассказала в беседе с URA.RU о разговоре с мужем после посадки.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Политика У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.

Здоровье Минтруд России утвердил форму согласия на проведение МСЭ Минтруд России утвердил форму такого согласия (приказ Минтруда России от 27 мая 2019 г. № 355н).

Общество МИД предупредил о повышенной метеоопасности в Греции Российский МИД предупредил сограждан о повышении уровня метеоопасности из-за приближающихся ливней на севере Греции, а также о пожарах на островах на юго-западе и в центральной части страны.

Гаджеты IPhone 11 и iPhone 11 Pro могут получить стилус Поддержка стилуса появится в грядущем флагмане. View this post on Instagram Less than 1 month away from the new ‘iPhone 11 Pro’.