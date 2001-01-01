Футбол
Н’Зонзи объявил о переходе из «Ромы» в «Галатасарай»Бомбардир.ру 00:34
Накануне «Галатасарай» объявил о начале переговоров с «Ромой» об аренде 30-летнего француза. Римский клуб купил Н'Зонзи год назад у «Севильи» за 26,65 миллиона евро. В составе «Ромы» хавбек провел 39 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
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Финансы
Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля
Курс рубля в ходе торгов в четверг днем заметно снижается на фоне падения нефтяных котировок на 2%, евро впервые с 1 апреля поднялась выше отметки в 74 рубля.
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Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
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После жесткой посадки А321 госпитализировали только одну женщину
Минздрав России уточнил, что после жесткой посадки самолета в Подмосковье госпитализирована одна женщина.
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Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.
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Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
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Политика
В ДНР назвали число получивших гражданство России
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Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
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Обновлено вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу
Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено вчера в 09:33
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Михайличенко сегодня возглавит киевское «Динамо»
Спортивный директор киевского «Динамо» Алексей Михайличенко сегодня станет главным тренером команды.
Обновлено вчера в 22:38
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«Ротор» единолично возглавил первенство ФНЛ, обыграв «Нефтехимик»
Обновлено вчера в 14:35
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Свердловской области в аварии погибли полицейские
Обновлено в 05:36
Политика
В Кремле назвали вип-гостей ВЭФ
Юбилейный, пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного Федерального университета, сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:12
Авто
McLaren покажет свой суперкар GT от подразделения MSO
Спортивное купе McLaren GT покажут в специальной версии от подразделения McLaren Special Operations (MSO).
Обновлено в 06:11
Футбол
Цорн опроверг слухи о возможном назначении Черчесова тренером «Спартака»
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что пришёл в клуб без помощи главного тренера сборной России Станислава Черчесова и не планирует назначать его наставником красно-белых после Олега Кононова.
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Теннис
Мария Шарапова проиграла австралийке Барти
В матче второго круга Мария проиграла австралийке Эшли Барти.
Обновлено вчера в 15:09
Футбол
«Краснодар» опубликовал лучшие моменты игры с «Порту»
"Краснодар" опубликовал видео опасных моментов ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Порту".
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Жена пилота самолёта А321 рассказала о разговоре с мужем после посадки
Жена пилота самолёта А321, экстренно севшего в поле в Подмосковье, Дамира Юсупова Наталья рассказала в беседе с URA.RU о разговоре с мужем после посадки.
Обновлено в 06:10
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика
У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма
Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04
Здоровье
Минтруд России утвердил форму согласия на проведение МСЭ
Минтруд России утвердил форму такого согласия (приказ Минтруда России от 27 мая 2019 г. № 355н).
Обновлено вчера в 10:28
Общество
МИД предупредил о повышенной метеоопасности в Греции
Российский МИД предупредил сограждан о повышении уровня метеоопасности из-за приближающихся ливней на севере Греции, а также о пожарах на островах на юго-западе и в центральной части страны.
Обновлено в 05:48
Гаджеты
IPhone 11 и iPhone 11 Pro могут получить стилус
Поддержка стилуса появится в грядущем флагмане. View this post on Instagram Less than 1 month away from the new ‘iPhone 11 Pro’.
Обновлено в 03:43
Кино
Скончался народный артист Валентин Воронин
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26