Футбол
Н’Зонзи объявил о переходе из «Ромы» в «Галатасарай»Бомбардир.ру 00:34
Накануне «Галатасарай» объявил о начале переговоров с «Ромой» об аренде 30-летнего француза. Римский клуб купил Н'Зонзи год назад у «Севильи» за 26,65 миллиона евро. В составе «Ромы» хавбек провел 39 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:37, Ашберн
Происшествия
Пилот рассказал о моменте жесткой посадки А321 в поле
Обновлено в 01:43
Происшествия
Командир экипажа A321 рассказал об экстренной посадке самолета
Решение сажать самолет Airbus A321 на поле в Раменском районе Подмосковья было принято поле того, как из строя вышел второй двигатель.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Наука
Объем выбросов парниковых газов оказался рекордным в 2018 году
Объем выбросов основных парниковых газов в прошлом году побил рекорд, их влияние на глобальное потепление усилилось на 43% по сравнению с 1990-м годом, сообщает CNN со ссылкой на доклад Американского метеорологического общества.
Обновлено 12 августа в 21:06
Политика
В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США
Комитет по тарифам Госсовета Китая заявил, что китайская сторона вынуждена принять контрмеры в ответ на новые пошлины США.
Обновлено в 05:49
Футбол
Матч «Спартак» — «Тун» начнётся с минуты молчания в память об известном фанате
Ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун» начнётся с минуты молчания в память об Алексее Васюке — известном болельщике красно-белых, которого не стало накануне матча, сообщает пресс-служба «Спартака».
Обновлено в 12:21
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на молодежном форуме «Территория смыслов» Лавров напомнил, что Россия, как государство-продолжатель Советского Союза, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан, после подписания мирного договора.
Обновлено в 12:20
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Политика
Путин встретится с врио главы Курганской области
Президент РФ Владимир Путин проведет в четверг международный телефонный разговор и ряд рабочих встреч, в том числе с врио главы Курганской области Вадимом Шумковым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:52
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Медведев поручил представить к наградам экипаж А321
Обновлено в 08:00
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:47
Происшествия
Суд оставил под арестом четырех фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под стражей четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 08:53
Космос
«Роскосмос» сдвинул сроки запуска миссии к Марсу из-за аварии
Из-за аварии при испытаниях в Швеции европейской парашютной системы сроки запуска совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020 перенесены почти на год.
Обновлено в 07:57
Общество
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Красноярске отец выкинул дочь из окна дома
Отец выкинул шестимесячного ребенка из окна общежития в Красноярске.
Обновлено в 08:00
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Технологии
Huawei в 4 раза увеличит штат своих центров в России
Сообщается, что китайская компания планирует в четыре раза увеличить численность сотрудников своих центров исследований и разработок в России.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В деле об убийстве подмосковной чиновницы появились новые детали
Напомним, по подозрению в убийстве Исаенковой был задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков.
Обновлено в 11:48
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено в 06:57
Авто
«Рольф Центр» усилился брендом Kia
Компания «Рольф» усиливает позиции на столичном рынке: локация «Рольф Центр» во 2-м Магистральном тупике пополнилась брендом Kia.
Обновлено в 09:51
Футбол
Михайличенко возглавил киевское «Динамо»
Главным тренером «Динамо» Киев назначен Алексей Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора клуба.
Обновлено в 09:02
Политика
Гибралтар освободил задержанный больше месяца назад иранский танкер
Власти Гибралтара освободили задержанный в начале июля иранский танкер Grace 1, который заподозрили в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение санкций Европейского союза.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Для ВСУ представлены модульные блиндажи с пластиковыми окнами, выходящими в глухую стену
Обновлено в 11:07
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Россия назвала условие отказа от размещения ракет в Европе и Азии
Ранее посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что США рассматривают возможность разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обновлено в 12:09
Футбол
«Хоффенхайм» приобрел полузащитника «Зальцбурга»
Полузащитник «Ред Булл Зальцбурга» Диади Самассеку перешел в «Хоффенхайм».
Обновлено в 09:49