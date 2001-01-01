Футбол
Н’Зонзи объявил о переходе из «Ромы» в «Галатасарай»Бомбардир.ру 00:34
Накануне «Галатасарай» объявил о начале переговоров с «Ромой» об аренде 30-летнего француза. Римский клуб купил Н'Зонзи год назад у «Севильи» за 26,65 миллиона евро. В составе «Ромы» хавбек провел 39 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
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Происшествия
Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено вчера в 17:40
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Шоу-бизнес
«Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу»
Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Севший в поле самолет A321 попадал в аварию в Казани
Обновлено в 04:12
Гаджеты
IPhone 11 и iPhone 11 Pro могут получить стилус
Поддержка стилуса появится в грядущем флагмане. View this post on Instagram Less than 1 month away from the new ‘iPhone 11 Pro’.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Кирове зарезали двухлетнего мальчика
В Кирове убили 2-летнего мальчика, сообщается в группе ВК "Место происшествия".
Обновлено в 02:09
Транспорт
Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог
Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
Руководство «Арсенала» выразило доверие Черевченко, несмотря на неудачу в ЛЕ
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что руководство клуба полностью доверят тренерскому штабу команды во главе с Игорем Черевченко, несмотря на поражение от «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Обновлено в 04:36
Кино
Дочь Брюса Ли попросила Тарантино «заткнуться»
Шеннон Эмили Ли, дочь Брюса Ли, потребовала извинений от режиссера Квентина Тарантино и посоветовала ему "заткнуться".
Обновлено в 04:48
Происшествия
Самолет с американскими военными загорелся
Самолет Boeing 763, который перевозил сотрудников Минобороны США, загорелся в Ирландии.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
Обновлено вчера в 22:03
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронили в Торонто в закрытом гробу
В канадском Торонто простились с фэшн-директором ЦУМа Аллой Вербер, которая скончалась на итальянском курорте Форте-деи-Марми 6 августа.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Ростовской области на свадьбе убили одного из гостей
Убийство произошло во время празднования второго дня свадебного торжества в Каменск-Шахтинске.
Обновлено в 02:55
Политика
На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
Обновлено вчера в 16:04
Технологии
Плавучий энергоблок «Ломоносов» уходит из Мурманска на Чукотку
На следующей неделе, 23 августа, в Мурманске состоится торжественная церемония отправки первого российского плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» к месту постоянного базирования – в порт Певек на Чукотке.
Обновлено в 04:30
Технологии
Amazon начнет отдавать нераспроданные товары на благотворительность
Компания богатейшего человека в мире по версии Forbes Джеффа Безоса Amazon с 1 сентября запустит программу Fulfillment by Amazon Donations, по условиям которой будет передавать нераспроданные товары сторонних продавцов со своих складов на благотворительность.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Суд отказался освободить из-под ареста студента ВШЭ Егора Жукова
Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию на арест студента Высшей школы экономики Егора Жукова, которому было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках 27 июля, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 04:20
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Ленинградской области водитель сбил двух женщин с детьми
Водитель машины Dodge сбил двух женщин с двумя грудными детьми в поселке Серебрянский под Лугой, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 03:34
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Интернет
Google не пускает на сайты каждого второго пользователя
Безрезультатный поиск Google лишает сайты более половины посетителей — поисковик показывает слишком много информации с различных сайтов прямо в результатах поиска, что избавляет пользователей от необходимости переходить на сами сайты.
Обновлено в 03:23