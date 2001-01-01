Футбол
Н’Зонзи может стать одноклубником ГоловинаМатч ТВ 02:29
Отмечается, что «Монако» уже начал переговоры с римским клубом и надеется подписать контракт с 30-летним игроком в ближайшее время. В минувшем сезоне Н’Зонзи провел 39 матчей за «Рому» во всех турнирах, в которых забил один гол.
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