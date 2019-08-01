Новичок «Динамо», нападающий Клинтон Н`Жи присоединился к московской команде и в эти минуты проводит первую тренировку в составе бело-голубых.

Гаджеты Lenovo вернулась на российский рынок смартфонов Lenovo объявила о возвращении смартфонов компании на российский рынок.

Экономика С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.

Политика Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.

Здоровье Врач рассказала о норме потребления арбузов в день Чрезмерное употребление арбуза может вызвать диарею, вздутие живота, тошноту или расстройство желудка.

Общество Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.

Общество «Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.

Общество В Нидерландах запретили ношение бурок и никабов В стране вступил в силу закон, в соответствии с которым нельзя появляться в школах, общественном транспорте, больницах и госучреждениях в парандже, никабе и мотоциклетном шлеме.

Хоккей Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.

Игры Google Play тестирует подписку на премиальные игры и приложения Google готовится добавить в магазин Android-приложений Google Play подписку, которая позволит без органичений и встроенных покупок пользоваться сотнями "премиальных приложений и игр".

Армия и оружие Из Красноярска вылетели самолёты Ил-76 для тушения пожаров Первые два самолёта Ил-76 Минобороны РФ вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров.

Наука Витамин А связан с более низкими шансами рака кожи Исследование не было разработано, чтобы доказать причинно-следственную связь, но витамин А работает, чтобы сохранить клетки кожи здоровыми, и поэтому он связан с более низким риском плоскоклеточного рака.

Происшествия Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона Как змея, которую опознали как питона, оказалась в квартире, пока неизвестно. Предполагается, что она заползла в туалет через вентиляцию.

Авто В Китае показали кроссовер для богатых с девятью дверьми Стартап из Поднебесной под названием Human Horizons представил концептуальный кроссовер HiPhi 1. Китайский стартап Human Horizons возглавляет бывший руководитель специальных проектов из концерна Jaguar Land Rover Марк Стэнтон.

Здоровье Московские врачи успешно прооперировали женщину с раком аппендикса Врачи городской клинической больницы (ГКБ) №51 департамента здравоохранения Москвы удалили женщине аппендикс со злокачественной опухолью.

Политика Коболев назвал дату переговоров с Россией и ЕС по газу Ранее возобновление переговоров с РФ по транзиту газа анонсировал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.