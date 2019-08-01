Футбол
Н`Жи проводит первую тренировку в составе «Динамо»Sport24.ru 05:58
Новичок «Динамо», нападающий Клинтон Н`Жи присоединился к московской команде и в эти минуты проводит первую тренировку в составе бело-голубых.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:50, Ашберн
Гаджеты
Lenovo вернулась на российский рынок смартфонов
Lenovo объявила о возвращении смартфонов компании на российский рынок.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Актер «Современника» арестован на 8 суток за ношение полицейской формы
Обновлено вчера в 13:54
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов на внутренние рейсы перенести в Россию серверы с персональными данными пассажиров.
Обновлено в 06:20
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Чрезмерное употребление арбуза может вызвать диарею, вздутие живота, тошноту или расстройство желудка.
Обновлено вчера в 11:04
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу
Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.
Обновлено в 03:08
Технологии
Полет «человека-ракеты» над катером ВМФ Британии запечатлели на видео
Обновлено вчера в 18:00
Общество
В Нидерландах запретили ношение бурок и никабов
В стране вступил в силу закон, в соответствии с которым нельзя появляться в школах, общественном транспорте, больницах и госучреждениях в парандже, никабе и мотоциклетном шлеме.
Обновлено в 10:23
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Игры
Google Play тестирует подписку на премиальные игры и приложения
Google готовится добавить в магазин Android-приложений Google Play подписку, которая позволит без органичений и встроенных покупок пользоваться сотнями "премиальных приложений и игр".
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Из Красноярска вылетели самолёты Ил-76 для тушения пожаров
Первые два самолёта Ил-76 Минобороны РФ вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 05:36
Футбол
Засеев покинул «Уфу» и вернулся в «Аланию»
Засеев продолжит карьеру во владикавказской «Алании», воспитанником которой он является.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Налоговая служба начала внеплановую проверку «Дождя»
Федеральная налоговая служба начала внеплановую проверку «Дождя».
Обновлено в 09:38
Технологии
LedgerX первой запустила поставочные биткоин-фьючерсы
Согласно CoinDesk, LedgerX официально запустила поставочные биткоин-фьючерсы.
Обновлено вчера в 11:55
Футбол
«Астон Вилла» купит вратаря «Бернли»
"Астон Вилла" договорилась о покупке вратаря "Бернли" Тома Хитона.
Обновлено вчера в 05:18
Наука
Витамин А связан с более низкими шансами рака кожи
Исследование не было разработано, чтобы доказать причинно-следственную связь, но витамин А работает, чтобы сохранить клетки кожи здоровыми, и поэтому он связан с более низким риском плоскоклеточного рака.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона
Как змея, которую опознали как питона, оказалась в квартире, пока неизвестно. Предполагается, что она заползла в туалет через вентиляцию.
Обновлено в 10:40
Авто
В Китае показали кроссовер для богатых с девятью дверьми
Стартап из Поднебесной под названием Human Horizons представил концептуальный кроссовер HiPhi 1. Китайский стартап Human Horizons возглавляет бывший руководитель специальных проектов из концерна Jaguar Land Rover Марк Стэнтон.
Обновлено в 02:43
Здоровье
Московские врачи успешно прооперировали женщину с раком аппендикса
Врачи городской клинической больницы (ГКБ) №51 департамента здравоохранения Москвы удалили женщине аппендикс со злокачественной опухолью.
Обновлено в 06:56
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Политика
Коболев назвал дату переговоров с Россией и ЕС по газу
Ранее возобновление переговоров с РФ по транзиту газа анонсировал представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Портал BILD.de сообщает, что убитый являлся гражданином Германии, однако сам родом из Казахстана.
Обновлено в 09:36