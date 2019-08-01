Футбол
Н`Жи проводит первую тренировку в составе «Динамо»Sport24.ru 05:58
Новичок «Динамо», нападающий Клинтон Н`Жи присоединился к московской команде и в эти минуты проводит первую тренировку в составе бело-голубых.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:19, Ашберн
Общество
Роскосмос показал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Обновлено в 08:30
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Автоспорт
Даниил Квят назвал дочь Пенелопой
Слова не могут описать мою любовь к тебе, Пенелопа, — написала в инстаграме мать девочки, подруга Квята Келли Пике.InterMedia напоминает, что Квят стал отцом в ночь на 28 июля 2019 года, а через несколько часов после этого события провёл свою самую успешную гонку в сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Футбол
Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив»
Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».
Обновлено в 06:56
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Спартак» заявил на сезон в РПЛ двух воспитанников «Зенита»
Московский «Спартак» сегодня, 1 августа, заявил на нынешний сезон в Российскую Премьер-Лигу двух футболистов.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Белом море пропала группа туристов из Петербурга
Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
Член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области, удостоенный звания "Снежный барс", Василий Дроздов погиб в горах Таджикистана.
Обновлено в 07:02
Политика
Медведев потребовал проверить версию о поджогах леса в Сибири
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета проверить версию о намеренных поджогах леса.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Индийские врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов.
Обновлено в 08:46
Авто
Эксклюзивный кабриолет «Гелендваген» выставили на продажу
Причина продажи столь яркого авто весьма прозаична – пополнение в семье, в связи с чем возникла необходимость в более практичной и вместительной машине.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс призналась, что вышла бы замуж за Киркорова
Актриса Эвелина Бледанс заявила, что вышла бы замуж за поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, если бы он позвал ее в жены.
Обновлено в 04:56
Транспорт
В Москве появятся два новых ночных автобусных маршрута
Обновлено в 08:37
Хоккей
Овечкин заявил, что может завершить карьеру в 2021 году
Обновлено в 08:51
Политика
Против Порошенко завели дело о хищениях в армии
На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило новое дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:08
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
Обновлено в 06:00
Футбол
«Спартак» и «Динамо» оказались лидерами РПЛ по убыткам за 2018 год
2018 год оказался крайне неудачным для столичных "Спартака" и "Динамо" в плане финансовых потерь.
Обновлено в 05:28
Политика
Путин пригласил Лукашенко на 75-летие Победы
Обновлено в 08:41
Общество
Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу
Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал
Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено в 07:32
Игры
Mail.Ru расширяется на азиатский рынок
Представители российской компании Mail.ru и китайского издательства видеоигр iDreamSky заключили соглашение о взаимопродвижении собственных товаров на азиатском и европейском рынках.
Обновлено в 02:36
Политика
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Политика
МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР
Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 08:59
Энергетика
«Северный поток-2» даст первый газ до Нового года
"Первый газ поступит к полуночи 31 декабря", - сказал Зеле на пресс-конференции.
Обновлено вчера в 07:13
Общество
ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб
Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.
Обновлено в 08:13
Политика
Порошенко назвал себя автором минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54