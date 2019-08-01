Новичок «Динамо», нападающий Клинтон Н`Жи присоединился к московской команде и в эти минуты проводит первую тренировку в составе бело-голубых.

Общество Школьная задача по математике вызвала споры в Сети Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.

Автоспорт Даниил Квят назвал дочь Пенелопой Слова не могут описать мою любовь к тебе, Пенелопа, — написала в инстаграме мать девочки, подруга Квята Келли Пике.InterMedia напоминает, что Квят стал отцом в ночь на 28 июля 2019 года, а через несколько часов после этого события провёл свою самую успешную гонку в сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии.

Футбол Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив» Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Происшествия В Белом море пропала группа туристов из Петербурга Группа туристов из Санкт-Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

Происшествия Российский альпинист погиб в горах Таджикистана Член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области, удостоенный звания "Снежный барс", Василий Дроздов погиб в горах Таджикистана.

Политика Медведев потребовал проверить версию о поджогах леса в Сибири Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета проверить версию о намеренных поджогах леса.

Авто Эксклюзивный кабриолет «Гелендваген» выставили на продажу Причина продажи столь яркого авто весьма прозаична – пополнение в семье, в связи с чем возникла необходимость в более практичной и вместительной машине.

Шоу-бизнес Эвелина Бледанс призналась, что вышла бы замуж за Киркорова Актриса Эвелина Бледанс заявила, что вышла бы замуж за поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, если бы он позвал ее в жены.

Политика Против Порошенко завели дело о хищениях в армии На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило новое дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Армия и оружие Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.

Игры Mail.Ru расширяется на азиатский рынок Представители российской компании Mail.ru и китайского издательства видеоигр iDreamSky заключили соглашение о взаимопродвижении собственных товаров на азиатском и европейском рынках.

Политика Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.

Политика МИД РФ показал ход расследования убийства журналистов России в ЦАР Российский МИД рассказал о ходе расследования убийства журналистов страны в ЦАР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Общество ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.