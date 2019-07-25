Издание ознакомилось с документами УЕФА и пришло к выводу, что расследование велось в интересах парижского клуба. Следственная палата УЕФА по финансовому контролю под руководством Ива Летерма летом 2018 года приняла решение, что «ПСЖ» уложился в требования ФФП.

Спорт день за днем

NY Times: расследование УЕФА по нарушению ФФП велось в интересах «ПСЖ»

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