Футбол
NY Times: расследование УЕФА по нарушению ФФП велось в интересах «ПСЖ»Sports.ru 05:18
Издание ознакомилось с документами УЕФА и пришло к выводу, что расследование велось в интересах парижского клуба. Следственная палата УЕФА по финансовому контролю под руководством Ива Летерма летом 2018 года приняла решение, что «ПСЖ» уложился в требования ФФП.
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Источник: УЕФА скрыл проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фэйр-плей в 2017 году
Чемпионатвчера в 17:04
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