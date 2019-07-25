Футбол

NY Times: расследование УЕФА по нарушению ФФП велось в интересах «ПСЖ»Sports.ru 05:18

Издание ознакомилось с документами УЕФА и пришло к выводу, что расследование велось в интересах парижского клуба. Следственная палата УЕФА по финансовому контролю под руководством Ива Летерма летом 2018 года приняла решение, что «ПСЖ» уложился в требования ФФП.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

NY Times: УЕФА скрывал проблемы «ПСЖ» с правилом финансового fair play

Sportbox.RUвчера в 18:17

NY Times: УЕФА действовал в интересах «ПСЖ» в расследовании по ФФП

ProstoProSport05:38

УЕФА тайно поддерживал ПСЖ в борьбе с финансовым фейр-плей

Спорт день за днемвчера в 18:31

NY Times: Следственная палата УЕФА вела расследование по нарушению ФФП в интересах «ПСЖ»

Sport24.ru05:43

NY Times: УЕФА скрывал проблемы «ПСЖ» с правилом финансового fair play

Матч ТВвчера в 18:17

СМИ: УЕФА скрыл нарушение ПСЖ правил финансового фейр-плэй

Soccer.ruвчера в 17:37

Источник: УЕФА скрыл проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фэйр-плей в 2017 году

Чемпионатвчера в 17:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:46, Вашингтон
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Общество

Жара в Бельгии побила новый рекорд

"После проверки вчерашних результатов метеорологических станций новый национальный рекорд для Бельгии составил 40,2 градуса в Англере (район Льежа на востоке страны – прим. ред.)", - сообщил в Twitter представитель института Давид Дехенау.
Обновлено в 06:18
Гаджеты

Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре

Обновлено вчера в 22:46
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину

Российская телеведущая Дана Борисова прокомментировала РИА Новости решение СБУ запретить ей въезд на Украину на три года.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Пассажирский самолет совершит аварийную посадку в Крыму

Обновлено в 07:15
Авто

Новый Kia Telluride получил высшую награду за безопасность

Чтобы претендовать на награду Top Safety Pick, автомобиль должен получить оценку «Хорошо» в каждой категории краш-тестов, за исключением нового теста с небольшим перекрытием на стороне пассажира, в котором допустимой оценкой является «удовлетворительно».
Обновлено в 00:45
Политика

СБУ задержала российский танкер

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Авто

Названы самые популярные в России марки китайских автомобилей

Лидером в автопарке нашей страны названа компания Chery с результатом в 163 тыс. экземпляров. Вторую строчку списка заняла марка Lifan.
Обновлено в 03:26
Гаджеты

Honor представил смартфон Honor 20 Pro в России. Цена

Начало продаж новинки в России запланировано на август 2019 г. Honor 20 Pro будет доступен по рекомендованной розничной цене 34990 руб. в официальном интернет-магазине бренда и в магазинах партнеров со 2 августа.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Экономика

ЦБ пообещал продавцам продуктов и одежды сниженный тариф на QR-платежи

Банк России пообещал установить тариф на уровне 0,4% для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники за прием QR-платежей в Системе быстрых платежей.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Азербайджанский МиГ-29 рухнул в Каспийское море

Обновлено в 06:45
Общество

Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Спорт

Хабиб Нурмагомедов возглавил список Forbes

Обновлено в 02:20
Политика

Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала правоохранительные органы действовать максимально корректно

Памфилова не знает, кто мог инициировать уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избиркомов.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

Обновлено в 06:03
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети

Обновлено в 02:11
Гаджеты

Представлен бюджетный ноутбук Xiaomi RedmiBook 14 за 465 долларов

Представлен ноутбук Xiaomi RedmiBook 14, относящийся к бюджетному сегменту.
Обновлено в 01:50
Происшествия

74-летняя россиянка утонула в Черногории

На черногорском курорте вблизи города Бечичи во время купания утонула 74-летняя гражданка России, передает ТАСС.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён

Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено в 06:22
Политика

Путин отменил некоторые санкции против Турции

Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Политика

Путин дал новые поручения в связи с наводнением в Иркутской области

Обновлено в 05:01
Общество

В Омской области суд запретил эксплуатацию аэропорта имени Летова

Обновлено в 07:28
Происшествия

К директору основанного Навальным ФБК Жданову пришли с обыском

У директора Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером Алексеем Навальным, Ивана Жданова проходит обыск.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика

Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Правительство направит 4,3 млрд рублей в 13 регионов на социальные доплаты к пенсиям, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании кабмина.
Обновлено в 06:49
Кино

Венецианский кинофестиваль представил программу смотра

Киноактеры первой величины ожидаются в этом году на Венецианском кинофестивале, который пройдет на острове Лидо с 28 августа по 7 сентября.
Обновлено в 06:58
Теннис

Тарпищев прокомментировал ситуацию с американской визой Кузнецовой

Обновлено в 07:18
Политика

Путин встретился с экс-президентом Киргизии

Обновлено вчера в 12:24
Футбол

«Химки» стали единоличным лидером ФНЛ

Обновлено вчера в 14:11
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное