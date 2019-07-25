Футбол
NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-playProstoProSport вчера в 18:17
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УЕФА скрыл проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фейр-плэй при трансферах Неймара и Мбаппе
Sport24.ruвчера в 20:46
Источник: УЕФА скрыл проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фэйр-плей в 2017 году
Чемпионатвчера в 17:04
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:37, Вашингтон
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
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Экономика
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Исследование сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" выявило, сколько денег не хватает россиянам до получения зарплаты.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Политика
Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований
Бывший президент Украины Пётр Порошенко пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Facebook оштрафовали на рекордные $5 млрд за раскрытие личных данных
Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала Facebook на рекордную сумму за раскрытие личных данных пользователей — компания должна заплатить 5 млрд долларов.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
Мальчика, спасавшего детей в «Холдоми», представят к госнаграде
10-летнего мальчика, который спасал детей во время пожара в лагере "Холдоми", представят к госнаграде.
Обновлено в 01:29
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Великобритании
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
Названа сумма хищений в деле поставщика энергии для Минобороны
Сумма хищений на предприятии «Оборонэнергосбыт», поставлявшем электроэнергию воинским частям и предприятиям Минобороны, составила 2,9 миллиарда рублей.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток
Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено вчера в 15:39
Общество
В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса
Власти Иркутской области, где на совершенно законных основаниях не будут тушить сегодня, 25 июля, более 40 пожаров, полыхающих на территории в почти 380 тысяч гектаров, сообщили, что всего на территории России зафиксировано уже более 450 возгораний в лесах общей площадью свыше 2 млн га.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина
Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Общество
Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина
Обновлено вчера в 08:47
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.
Обновлено вчера в 08:40
Авто
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.
Обновлено вчера в 07:54
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»
«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
Обновлено вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж
Обновлено вчера в 11:03
Политика
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено вчера в 08:44
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 08:21
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался
Обновлено 23 июля в 11:11
Общество
Психологи рассказали о плюсах работы летом
Психологи рассказали о положительных сторонах работы в разгар летних отпусков. Мнения специалистов по данному вопросу приводит РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Ольга Дроздова решилась на смену фамилии
Несколько недель назад Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе появились в ЗАГСе.
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Мутко назвал сроки восстановления затопленных поселений в Приангарье
Восстановление нормальной жизнедеятельности населённых пунктов в зоне подтопления в Иркутской области завершится до 1 августа, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено вчера в 13:20
Наука
Употребление в пищу рыбы может сократить риск развития рака кишечника
Новые исследования показывают, что употребление трех или более порций рыбы в неделю снижает риск развития рака кишечника.
Обновлено вчера в 00:52
Авто
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Путин встретился с Атамбаевым, но принял сторону властей Киргизии
Обновлено вчера в 14:01
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луками
Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли законопроект, который разрешает использовать во время охоты луки со стрелами.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия
Администрация лагеря «Холдоми» рассказала о результатах майской проверки
Администрация детского лагеря «Холдоми» под Хабаровском, где в результате трагедии погибли четыре ребенка, заявила, что у надзорных инстанций не было никаких нареканий и претензий к палаточному городку после проверки в конце весны текущего года.
Обновлено в 01:27