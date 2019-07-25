УЕФА в 2017 году мог скрыть проблемы «ПСЖ», связанные с финансовым fair-play.

Спорт день за днем

NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-play

Спорт день за днем

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