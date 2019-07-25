Футбол

NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-playProstoProSport вчера в 18:17

УЕФА в 2017 году мог скрыть проблемы «ПСЖ», связанные с финансовым fair-play.
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УЕФА скрыл проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фейр-плэй при трансферах Неймара и Мбаппе

Sport24.ruвчера в 20:46

УЕФА тайно поддерживал ПСЖ в борьбе с финансовым фейр-плей

Спорт день за днемвчера в 18:31

СМИ: «УЕФА скрыл нарушение ПСЖ правил финансового фейр-плэй»

Soccer.ruвчера в 17:37

NY Times: УЕФА скрывал проблемы «ПСЖ» с правилом финансового fair play

Матч ТВвчера в 18:17

NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-play

ProstoProSportвчера в 18:17

NY Times: УЕФА скрывал проблемы «ПСЖ» с правилом финансового fair play

Sportbox.RUвчера в 18:17

Источник: УЕФА скрыл проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фэйр-плей в 2017 году

Чемпионатвчера в 17:04
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 01:37, Вашингтон
Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России на границе с зарубежными государствами и увеличить квоты для русскоговорящих иностранцев.
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Экономика

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Исследование сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" выявило, сколько денег не хватает россиянам до получения зарплаты.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Политика

Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований

Бывший президент Украины Пётр Порошенко пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

Facebook оштрафовали на рекордные $5 млрд за раскрытие личных данных

Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала Facebook на рекордную сумму за раскрытие личных данных пользователей — компания должна заплатить 5 млрд долларов.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

Мальчика, спасавшего детей в «Холдоми», представят к госнаграде

10-летнего мальчика, который спасал детей во время пожара в лагере "Холдоми", представят к госнаграде.
Обновлено в 01:29
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Великобритании

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Названа сумма хищений в деле поставщика энергии для Минобороны

Сумма хищений на предприятии «Оборонэнергосбыт», поставлявшем электроэнергию воинским частям и предприятиям Минобороны, составила 2,9 миллиарда рублей.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Суд арестовал Навального на 30 суток

Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено вчера в 15:39
Общество

В Сибири полыхает уже более двух миллионов гектаров леса

Власти Иркутской области, где на совершенно законных основаниях не будут тушить сегодня, 25 июля, более 40 пожаров, полыхающих на территории в почти 380 тысяч гектаров, сообщили, что всего на территории России зафиксировано уже более 450 возгораний в лесах общей площадью свыше 2 млн га.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина

Британский журналист BBC Уилл Грант исказил цитату из интервью президента России Владимира Путина, задавая вопрос главе российского МИД Сергею Лаврову.
Обновлено вчера в 15:47
Общество

Новокузнечанина признали виновным в оскорблении Путина

Обновлено вчера в 08:47
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше.
Обновлено вчера в 08:40
Авто

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.
Обновлено вчера в 07:54
Футбол

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»

«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
Обновлено вчера в 17:31
Шоу-бизнес

Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж

Обновлено вчера в 11:03
Политика

Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России

Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено вчера в 08:44
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Обновлено вчера в 08:21
Единоборства

Боксер Максим Дадашев скончался

Обновлено 23 июля в 11:11
Общество

Психологи рассказали о плюсах работы летом

Психологи рассказали о положительных сторонах работы в разгар летних отпусков. Мнения специалистов по данному вопросу приводит РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:40
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Ольга Дроздова решилась на смену фамилии

Несколько недель назад Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе появились в ЗАГСе.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

Мутко назвал сроки восстановления затопленных поселений в Приангарье

Восстановление нормальной жизнедеятельности населённых пунктов в зоне подтопления в Иркутской области завершится до 1 августа, заявил вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено вчера в 13:20
Наука

Употребление в пищу рыбы может сократить риск развития рака кишечника

Новые исследования показывают, что употребление трех или более порций рыбы в неделю снижает риск развития рака кишечника.
Обновлено вчера в 00:52
Авто

Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию

Обновлено вчера в 23:13
Политика

Путин встретился с Атамбаевым, но принял сторону властей Киргизии

Обновлено вчера в 14:01
Политика

Россиянам разрешили охотиться с луками

Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли законопроект, который разрешает использовать во время охоты луки со стрелами.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия

Администрация лагеря «Холдоми» рассказала о результатах майской проверки

Администрация детского лагеря «Холдоми» под Хабаровском, где в результате трагедии погибли четыре ребенка, заявила, что у надзорных инстанций не было никаких нареканий и претензий к палаточному городку после проверки в конце весны текущего года.
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