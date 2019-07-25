Футбол
NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-playProstoProSport 18:17
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Гаджеты
Nokia представила новый кнопочный телефон с 4G
Обновлено в 16:45
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Обновлено в 18:34
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Футбол
Китайский клуб предложил за Бэйла 20 млн евро
Китайский "Цзянсу Сунин" предложил за вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла 20 млн евро, сообщает AS.
Обновлено в 15:12
Политика
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле
Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено в 19:50
Политика
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Политика
Путин напомнил современникам о трагедии русской эмиграции
Обновлено в 10:10
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Энергетика
Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин
В среду, 24 июля, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на сдерживание цен на топливо.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
Обновлено в 11:11
Авто
«Урал» начнёт выпуск грузовиков с газовым китайским двигателем
Обновлено в 07:42
Единоборства
Нурмагомедов прокомментировал смерть Дадашева
Обновлено в 20:09
Культура
Определен лонг-лист Букеровской премии
В Лондоне опубликовали длинный список претендентов на получение Букеровской премии, которая считается одной из самых престижных наград в мире английской литературы.
Обновлено в 21:48
Наука
Акустические атаки на Кубе изменили мозг американских дипломатов
Напомним, американские дипломаты подверглись акустической атаке во время работы на Кубе в 2016-2017 годах.
Обновлено в 15:27
Футбол
«Химки» стали единоличным лидером ФНЛ
Обновлено в 14:11
Футбол
Зидан подтвердил, что Себальос может оказаться в «Арсенале»
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
В России началась модернизация «морского охотника» Ту-142
В России началась модернизация сверхдальних противолодочных Ту-142.
Обновлено в 19:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено в 22:20
Происшествия
В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для Минобороны
ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны.
Обновлено в 22:20
Армия и оружие
Япония сообщила о запуске КНДР двух ракет малой дальности
КНДР в четверг осуществила запуск двух ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщило правительство Японии.
Обновлено в 18:51
Футбол
«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Брагой»
«Монако» провел товарищеский матч с португальской «Брагой». Встреча завершилась без забитых голов — 0:0.
Обновлено в 17:31
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Футбол
«Бока Хуниорс» и «Фламенго» выиграли первые матчи 1/8 финала Кубка Либертадорес
В первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Атлетико Паранаэнсе» принимал аргентинский «Бока Хуниорс».
Обновлено в 22:23
Авто
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено в 12:02