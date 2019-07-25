УЕФА в 2017 году мог скрыть проблемы «ПСЖ», связанные с финансовым fair-play.

NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-play

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Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.