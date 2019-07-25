Футбол

NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-playProstoProSport 18:17

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УЕФА в 2017 году мог скрыть проблемы «ПСЖ», связанные с финансовым fair-play.
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УЕФА скрыл проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фейр-плэй при трансферах Неймара и Мбаппе

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NY Times: УЕФА скрывал проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фейр-плэй

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NY Times: УЕФА скрывал проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фейр-плэй

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NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-play

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СМИ: «УЕФА скрыл нарушение ПСЖ правил финансового фейр-плэй»

Soccer.ru17:37

Источник: УЕФА скрыл проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фейр-плэй в 2017 году

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