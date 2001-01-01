Футбол

NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-playProstoProSport 18:17

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УЕФА в 2017 году мог скрыть проблемы «ПСЖ», связанные с финансовым fair-play.
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УЕФА тайно поддерживал ПСЖ в борьбе с финансовым фейр-плей

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Источник: УЕФА скрыл проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фейр-плэй в 2017 году

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NY Times: УЕФА скрывал проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фейр-плэй

Sportbox.RU18:17

NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-play

ProstoProSport18:17

СМИ: «УЕФА скрыл нарушение ПСЖ правил финансового фейр-плэй»

Soccer.ru17:37

NY Times: УЕФА скрывал проблемы «ПСЖ» с правилом финансового фейр-плэй

Матч ТВ18:17
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