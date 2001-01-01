Футбол
NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-playProstoProSport 18:17
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Баскетбол
Центровой «Юты»: «Мозгов пригодился бы многим командам НБА»
Центровой «Юты» и сборной Франции Руди Гобер считает, что российский баскетболист Тимофей Мозгов может вернуться в НБА.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Навального арестовали на 30 суток
Симоновский суд Москвы отправил блогера Алексея Навального под административный арест на 30 суток.
Обновлено в 15:41
Общество
Сделать образование бесплатным в приграничных регионах предложили в ГД
Чтобы повысить привлекательность вузов в приграничных регионах России, в ГД предложили создать режим полностью бесплатного образования для студентов, которые в этих регионах проживают.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
Ювелирное попадание полутонной бомбы КАБ-500 показали на видео
В Сети показали видео с ювелирным падением российской полутонной бомбы КАБ-500 в условиях городской застройки в Сирии.
Обновлено в 07:14
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Политика
Наклейки «Зона без ЛГБТ» появились в Польше. И грянул скандал
Представители польской правящей партии Закон и справедливость (PiS) поддержали издание Gazeta Polska, которое выпустило стикеры с надписью Strefa wolna od LGBT (зона без ЛГБТ).
Обновлено в 19:00
Общество
Екатеринбуржцам выдадут карту застройки
Высокие темпы жилищного строительства в Екатеринбурге вылились в серьезную проблему, которая обостряется с каждыми годом.
Обновлено в 05:54
Экономика
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено в 14:48
Политика
Журнал Newsweek поместил на обложку «подрывающего демократию» Путина
Американский журнал Newsweek поместил на обложку последнего выпуска президента России Владимира Путина.
Обновлено в 17:28
Общество
Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено в 18:46
Политика
Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Обновлено в 17:56
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Обновлено в 14:54
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
Обновлено в 15:02
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
Обновлено в 08:24
Общество
Паук «захватил» квартиру в российском городе
Фото крупного паука, который в коконе из паутины находится между подушками, ростовчане снабдили подписью «Теперь это его квартира».
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес
Боня похвасталась букетом от нового возлюбленного
Телеведущая Виктория Боня опубликовала в своём официальном аккаунте в социальной сети "Инстаграм" снимок с букетом цветов и намекнула на то, что её сердце занято, сообщают "Дни.ру".
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Актриса из сериала «Тюдоры» Ника МакГиган скончалась в 33 года
Актриса Ника МакГиган, знакомая поклонникам кино по роли горничной в сериале «Тюдоры», скончалась.
Обновлено в 11:24
Здоровье
Диетологи предостерегли от легкого завтрака
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда
КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 17:59
Авто
Из Ford Transit сделали «спортивный» автодом за 100 тысяч долларов
Фанат автотуризма Стив Норт сделал заказ Ford Transit Custom со спортивными штрихами от ателье MS-RT.
Обновлено в 12:03
Экономика
Точность прогноза погоды вырастет вдвое
В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Обновлено в 18:05
Политика
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Авто
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.
Обновлено в 07:54
Общество
В Сибири и на Дальнем Востоке горят два миллиона гектаров леса
В МЧС пообещали усилить группировку специалистов и техники для тушения пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:59
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.
Обновлено в 16:30