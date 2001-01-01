УЕФА в 2017 году мог скрыть проблемы «ПСЖ», связанные с финансовым fair-play.

NY Times: УЕФА в 2017 году скрыл проблемы «ПСЖ» с финансовым fair-play

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Происшествия Навального арестовали на 30 суток Симоновский суд Москвы отправил блогера Алексея Навального под административный арест на 30 суток.

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