Армия и оружие
NYT: взрыв под Северодвинском произошел на испытании крылатой ракеты с ядерной установкойКоммерсантъ 10:17
Взрыв под Северодвинском произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник», сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
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Взрыв под Северодвинском произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник», сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США.Коммерсантъ10:17
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