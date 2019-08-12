Армия и оружие

NYT: взрыв под Северодвинском произошел на испытании крылатой ракеты с ядерной установкойКоммерсантъ 10:17

Взрыв под Северодвинском произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник», сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
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Взрыв под Северодвинском произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник», сообщила The New York Times
 со ссылкой на данные разведки США.
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