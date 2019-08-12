с чего всё началось

Взрыв под Северодвинском произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник», сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США.

NYT: взрыв под Северодвинском произошел на испытании крылатой ракеты с ядерной установкой

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Технологии Mojang отменила «Супер дупер графику» для Minecraft К сожалению, по словам Mojang, производительность осталась камнем преткновения, поскольку за прошедшее время разработчики так и не смогли улучшить её до приемлемого уровня.

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Происшествия Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.

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