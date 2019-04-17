Политика
NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход делу СкрипалейРБК вчера в 20:10
США 26 марта 2018года объявили о решении выслать 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников российского представительства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Этот шаг был сделан Вашингтоном в знак солидарности с позицией Лондона по делу Скрипаля.
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Политика
Надежду Савченко освободили из-под стражи
Обновлено 15 апреля в 23:43
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Общество
Кадастровая палата дала рекомендации по приобретению дачи
В рекомендациях указывается, что подтвердить свой статус он может с помощью свидетельства о праве собственности или выписки из ЕГРН.
Обновлено в 01:00
Технологии
«Яндекс» рассказал о вреде оборудования для суверенного интернета
Работа сервисов «Яндекса» в середине марта была нарушена из-за использования систем глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), сообщил РБК со ссылкой на выступление директора по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексея Соколова на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты
Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног
В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Хоккей
«Тампа» установила исторический антирекорд НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» стал первым обладателем «Президентс Трофи», который выручается победителю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вылетевшим в первом раунде плей-офф всухую.
Обновлено в 02:14
Здоровье
Ортопеды рассказали о способах избежать плоскостопия
Врачи-ортопеды дали несколько советов как избежать появления плоскостопия.
Обновлено в 00:54
Технологии
РАН разработает для Роскомнадзора систему контроля за сайтами
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук разработает систему контроля анонимайзеров.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Польского консула выдворили из Иркутска
Вице-консул генерального консульства Польши в Иркутске во вторник объявлен российским властями пресной нон грата.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка
Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:58
Общество
Гороскоп на 17 апреля: Рыбы будут выкладываться по полному, а Дева проведет ревизию бюджета
Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Рака окажется работа по дому.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
Сотрудники ФСБ пришли на оборонное предприятие «Ростеха» в Челябинске
В пресс-службе регионального УФСБ агентству "Интерфакс" в среду рассказали, что речь идет о хищении более чем 300 млн рублей (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 02:33
Технологии
Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы
Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Пугачёва назвала Кудрявцеву девушкой с помойки
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
На Урале ищут избивших инвалида подростков
Обновлено в 02:01
Авто
Chery привезет в Россию новый Arrizo GX
У себя на родине в Китае новый Chery Arrizo GX продается с осени 2018 года.
Обновлено вчера в 09:12
Здоровье
В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России
Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 19:38
Хоккей
В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина
Защитник американского хоккейного клуба «Каролина» Даги Хэмилтон прокомментировал драку 19-летнего форварда команды Андрея Свечникова с 33-летним капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
В Таганроге 13-летнего школьника ударило током
По информации Южного следственного управления на транспорте, подросток гулял по парку «Ж» станции Таганрог и, забравшись на вагон грузового поезда, нечаянно задел провода высоковольтной линии.
Обновлено в 00:31
Общество
Личный пилот Меган Маркл уволился из-за ее беременных капризов
Личный пилот принца Гарри и Меган Маркл решил уволиться из-за странных требований работодателей.
Обновлено вчера в 21:00
Культура
Шнуров написал стих о пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия
В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 00:34
Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы
Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина впервые высказалась о своем 39-летнем возлюбленном
Как ранее сообщала LigaNews, Бабкина стала гостьей передачи Ивана Урганта.
Обновлено вчера в 04:14
Армия и оружие
По столице Ливии нанесли ракетный удар
Обновлено вчера в 18:25
Энергетика
Нефть Brent впервые с ноября превысила отметку в $72 за баррель
На Лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве июньские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 71 доллара 98 центов за баррель (+0,36%).
Обновлено в 02:11