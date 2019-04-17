Политика

NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход делу СкрипалейРБК вчера в 20:10

США 26 марта 2018года объявили о решении выслать 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников российского представительства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Этот шаг был сделан Вашингтоном в знак солидарности с позицией Лондона по делу Скрипаля.
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Президент США Дональд Трамп изначально не хотел вводить жёсткие меры против России после отравления Скрипалей

Эхо Москвы01:45

NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход делу Скрипалей

РБКвчера в 20:10

Стало известно, как директор ЦРУ манипулировала Трампом по делу Скрипалей

Взгляд.рувчера в 15:04

NYT: Трамп не хотел высылать дипломатов из-за отравления Скрипалей, на него надавили в ЦРУ

Газета.Ruвчера в 18:23

NYT: глава ЦРУ убедила Трампа выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипалей»

ТАССвчера в 17:32

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Известиявчера в 15:45

Трамп решил выслать дипломатов РФ в 2018 году после разговора с главой ЦРУ

Интерфаксвчера в 19:09
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Политика

Надежду Савченко освободили из-под стражи

Обновлено 15 апреля в 23:43
Наука

Ученые назвали опасный для жизни пульс

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Политика

Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации

Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Общество

Кадастровая палата дала рекомендации по приобретению дачи

В рекомендациях указывается, что подтвердить свой статус он может с помощью свидетельства о праве собственности или выписки из ЕГРН.
Обновлено в 01:00
Технологии

«Яндекс» рассказал о вреде оборудования для суверенного интернета

Работа сервисов «Яндекса» в середине марта была нарушена из-за использования систем глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), сообщил РБК со ссылкой на выступление директора по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексея Соколова на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

Пожарные опоздали в Нотр-Дам на 23 минуты

Парижская прокуратура установила, что пожарные были вызваны в собор Парижской Богоматери спустя 23 минуты после того, как в здании сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног

В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Хоккей

«Тампа» установила исторический антирекорд НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» стал первым обладателем «Президентс Трофи», который выручается победителю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вылетевшим в первом раунде плей-офф всухую.
Обновлено в 02:14
Здоровье

Ортопеды рассказали о способах избежать плоскостопия

Врачи-ортопеды дали несколько советов как избежать появления плоскостопия.
Обновлено в 00:54
Технологии

РАН разработает для Роскомнадзора систему контроля за сайтами

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук разработает систему контроля анонимайзеров.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари

В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
Обновлено вчера в 16:01
Политика

Польского консула выдворили из Иркутска

Вице-консул генерального консульства Польши в Иркутске во вторник объявлен российским властями пресной нон грата.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка

Центробанк с 17 апреля отозвал лицензию у московского Тройка-Д банка. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 01:58
Общество

Гороскоп на 17 апреля: Рыбы будут выкладываться по полному, а Дева проведет ревизию бюджета

Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Рака окажется работа по дому.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия

Сотрудники ФСБ пришли на оборонное предприятие «Ростеха» в Челябинске

В пресс-службе регионального УФСБ агентству "Интерфакс" в среду рассказали, что речь идет о хищении более чем 300 млн рублей (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 02:33
Технологии

Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы

Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено вчера в 08:25
Шоу-бизнес

Пугачёва назвала Кудрявцеву девушкой с помойки

Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

На Урале ищут избивших инвалида подростков

Обновлено в 02:01
Авто

Chery привезет в Россию новый Arrizo GX

У себя на родине в Китае новый Chery Arrizo GX продается с осени 2018 года.
Обновлено вчера в 09:12
Здоровье

В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России

Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 19:38
Хоккей

В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина

Защитник американского хоккейного клуба «Каролина» Даги Хэмилтон прокомментировал драку 19-летнего форварда команды Андрея Свечникова с 33-летним капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия

В Таганроге 13-летнего школьника ударило током

По информации Южного следственного управления на транспорте, подросток гулял по парку «Ж» станции Таганрог и, забравшись на вагон грузового поезда, нечаянно задел провода высоковольтной линии.
Обновлено в 00:31
Общество

Личный пилот Меган Маркл уволился из-за ее беременных капризов

Личный пилот принца Гарри и Меган Маркл решил уволиться из-за странных требований работодателей.
Обновлено вчера в 21:00
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Шнуров написал стих о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме

Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 00:34
Экономика

Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы

Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено вчера в 08:01
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые высказалась о своем 39-летнем возлюбленном

Как ранее сообщала LigaNews, Бабкина стала гостьей передачи Ивана Урганта.
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Армия и оружие

По столице Ливии нанесли ракетный удар

Обновлено вчера в 18:25
Энергетика

Нефть Brent впервые с ноября превысила отметку в $72 за баррель

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве июньские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 71 доллара 98 центов за баррель (+0,36%).
Обновлено в 02:11
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Джина Хаспел
Американский политик
Сотрудник американских спецслужб. Директор ЦРУ с 17 мая 2018 года, первая женщина, занявшая эту должность. Заместитель директора ЦРУ в 2017-2018 годах.
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