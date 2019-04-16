Политика

NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина ХэспелRT на русском вчера в 23:57

Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ. В настоящее время она возглавляет данное ведомство.
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Стало известно, почему Трамп выслал российских дипломатов

Газета.Ru03:06

NYT: глава ЦРУ убедила Трампа выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипалей»

ТАССвчера в 17:32

NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход делу Скрипалей

РБКвчера в 20:10

Трамп решил выслать дипломатов РФ в 2018 году после разговора с главой ЦРУ

Интерфаксвчера в 19:09

Дональд Трамп, по некоторым данным, был против высылки российских дипломатов из-за отравления Скрипалей

Эхо Москвы04:02

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Известиявчера в 15:45

Стало известно, как директор ЦРУ манипулировала Трампом по делу Скрипалей

Взгляд.рувчера в 15:04
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Общество

Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Политика

Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС

Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Технологии

Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Политика

Сербия начала строить «Турецкий поток»

Сербия начала работы по строительству сербской ветки "Турецкого потока", не дожидаясь завершения работ на болгарском участке.
Обновлено в 05:00
Космос

Космический мусор закроет землянам Солнце

«В настоящее время происходит прогрессирующее засорение космоса во всех диапазонах размеров космического мусора (КМ), что, возможно, приведет к уменьшению потоков солнечного излучения, проходящего через земную атмосферу», – говорится в докладе.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Спорт

Медведева ответила болельщику о своих возможностях

Фигуристка Евгения Медведева ответила болельщикам, которые не верят, что спортсменка способна достичь высоких результатов в следующем сезоне.
Обновлено в 04:04
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Наука

Ученые назвали опасный для жизни пульс

Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Общество

Майские указы по зарплате выполнили 16 регионов из 85

Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.
Обновлено в 00:00
Политика

Отечественный Ил-112 впервые представят на МАКС-2019

Заместитель министра промышленности Олег Бочаров заявил, что посетители Международного авиационно-космического салона в этом году впервые смогут увидеть российские самолеты Ил-112.
Обновлено в 04:44
Политика

Зеленский уже в три раза опережает Порошенко

За действующего президента готовы отдать голоса только 25,4%. Таким образом, все попытки Порошенко дискредитировать и спровоцировать Зеленского, только увеличивают его шансы на президентство.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:12
Финансы

Сегодня индекс МосБиржи попытается закрепиться на уровне выше отметки в 2550 пунктов - Промсвязьбанк

Возвращение риск-аппетита наблюдалось входе вчерашних торгов и на американских площадках: ключевые индексы сделали еще один шаг к достижению исторических максимумов, но импульса может не хватить – состояние корпоративного сектора окажет сдерживающее воздействие.
Обновлено в 04:10
Хоккей

«Тампа» установила исторический антирекорд НХЛ

Обновлено в 02:14
Экономика

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено вчера в 17:54
Политика

Зеленский заявил об открытии регистрации на его дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил об открытии регистрации на его дебаты с украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 19:15
Авто

Названы любимые автомобили молодых россиян

Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии

В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Обновлено в 03:25
Наука

Ключевую часть самой мощной лазерной установки в мире собрали в Сарове

Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ—ВНИИЭФ, Саров, предприятие Госкорпорации «Росатом») завершили сборку центрального элемента самой мощной лазерной установки в мире, которая в перспективе будет применяться в том числе для получения чистой энергии, сообщила пресс-служба ядерного центра.
Обновлено вчера в 09:21
Здоровье

Учителя - направо, школьники - налево

Повсюду грязь и пыль, в столовой немытая посуда, а туалет только один - для учителей, ребята бегают во двор в продуваемую со всех сторон кабинку.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии

В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Хоккей

Кросби вышел на десятое место по очкам в плей-офф за всю историю НХЛ

Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби набрал одно очко за результативную передачу в матче первого раунда плей-офф НХЛ против "Айлендерс" (1:3). Его команда проиграла серию со счетом 0-4 и прекратила борьбу за Кубок Стэнли.
Обновлено в 00:56
Происшествия

СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд

Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором

«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19
Политика

Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов

Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:04
Политика

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

Обновлено в 02:31
Общество

Ответственный дымовладелец: названы самые курящие регионы России

Самыми курящими регионами России оказались дальневосточные, а наиболее равнодушны к табаку республики Кавказа.
Обновлено вчера в 17:01
Технологии

Pornhub запустил акцию Beesexual с пчелиным порно

Компания Pornhub решила запустить благотворительную акцию под названием Beesexual.
Обновлено в 05:05
Как работают Яндекс.Новости?
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Джина Хаспел
Американский политик
Сотрудник американских спецслужб. Директор ЦРУ с 17 мая 2018 года, первая женщина, занявшая эту должность. Заместитель директора ЦРУ в 2017-2018 годах.
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