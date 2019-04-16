Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина ХэспелRT на русском вчера в 23:57
Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ. В настоящее время она возглавляет данное ведомство.
Читать в источнике
Оценить242
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Общество
Дмитрия Быкова госпитализировали в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков госпитализирован в Уфе в связи с резким ухудшением самочувствия, он в реанимационной палате, состояние тяжелое.
Обновлено в 05:28
Политика
Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС
Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Технологии
Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Политика
Сербия начала строить «Турецкий поток»
Сербия начала работы по строительству сербской ветки "Турецкого потока", не дожидаясь завершения работ на болгарском участке.
Обновлено в 05:00
Космос
Космический мусор закроет землянам Солнце
«В настоящее время происходит прогрессирующее засорение космоса во всех диапазонах размеров космического мусора (КМ), что, возможно, приведет к уменьшению потоков солнечного излучения, проходящего через земную атмосферу», – говорится в докладе.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Пушков ответил на заявление историка о погибших в Одессе
Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление доктора исторических наук Александра Сытина о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 03:50
Спорт
Медведева ответила болельщику о своих возможностях
Фигуристка Евгения Медведева ответила болельщикам, которые не верят, что спортсменка способна достичь высоких результатов в следующем сезоне.
Обновлено в 04:04
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Наука
Ученые назвали опасный для жизни пульс
Частота сердечных сокращений в состоянии покоя в среднем возрасте связана с продолжительностью жизни - если она составляет 75 ударов в минуту, то риск ранней смерти ото всех причин удваивается, выяснили специалисты из Гетеборгского университета.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП
Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.
Обновлено в 04:11
Общество
Майские указы по зарплате выполнили 16 регионов из 85
Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года.
Обновлено в 00:00
Политика
Отечественный Ил-112 впервые представят на МАКС-2019
Заместитель министра промышленности Олег Бочаров заявил, что посетители Международного авиационно-космического салона в этом году впервые смогут увидеть российские самолеты Ил-112.
Обновлено в 04:44
Политика
Зеленский уже в три раза опережает Порошенко
За действующего президента готовы отдать голоса только 25,4%. Таким образом, все попытки Порошенко дискредитировать и спровоцировать Зеленского, только увеличивают его шансы на президентство.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:12
Финансы
Сегодня индекс МосБиржи попытается закрепиться на уровне выше отметки в 2550 пунктов - Промсвязьбанк
Возвращение риск-аппетита наблюдалось входе вчерашних торгов и на американских площадках: ключевые индексы сделали еще один шаг к достижению исторических максимумов, но импульса может не хватить – состояние корпоративного сектора окажет сдерживающее воздействие.
Обновлено в 04:10
Хоккей
«Тампа» установила исторический антирекорд НХЛ
Обновлено в 02:14
Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Зеленский заявил об открытии регистрации на его дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил об открытии регистрации на его дебаты с украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 19:15
Авто
Названы любимые автомобили молодых россиян
Российский автомобильный онлайн-сервис Autospot.ru выяснил, какие автомобильные бренды предпочитают россияне в возрасте от 18 до 24 лет, когда покупают свою первую машину.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Тельман Исмаилов попал под уголовное преследование в Швейцарии
В банке утверждают, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Обновлено в 03:25
Наука
Ключевую часть самой мощной лазерной установки в мире собрали в Сарове
Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ—ВНИИЭФ, Саров, предприятие Госкорпорации «Росатом») завершили сборку центрального элемента самой мощной лазерной установки в мире, которая в перспективе будет применяться в том числе для получения чистой энергии, сообщила пресс-служба ядерного центра.
Обновлено вчера в 09:21
Здоровье
Учителя - направо, школьники - налево
Повсюду грязь и пыль, в столовой немытая посуда, а туалет только один - для учителей, ребята бегают во двор в продуваемую со всех сторон кабинку.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии
В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Хоккей
Кросби вышел на десятое место по очкам в плей-офф за всю историю НХЛ
Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби набрал одно очко за результативную передачу в матче первого раунда плей-офф НХЛ против "Айлендерс" (1:3). Его команда проиграла серию со счетом 0-4 и прекратила борьбу за Кубок Стэнли.
Обновлено в 00:56
Происшествия
СМИ оценили пожертвования на восстановление Нотр-Дама в €1 млрд
Сумма пожертвований, которые пообещали перечислить на восстановление Нотр-Дама, достигла почти €1 млрд.
Обновлено в 05:13
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором
«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19
Политика
Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Ответственный дымовладелец: названы самые курящие регионы России
Самыми курящими регионами России оказались дальневосточные, а наиболее равнодушны к табаку республики Кавказа.
Обновлено вчера в 17:01
Технологии
Pornhub запустил акцию Beesexual с пчелиным порно
Компания Pornhub решила запустить благотворительную акцию под названием Beesexual.
Обновлено в 05:05