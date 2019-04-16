Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина ХаспелРИА Новости 04:27
Президент США Дональд Трамп изначально не планировал высылать 60 российских дипломатов из-за дела Скрипалей, но Джина Хаспел, которая тогда была заместителем директора ЦРУ, а сейчас возглавляет это ведомство, смогла переубедить его.
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Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Политика
Главный военный прокурор Украины прокомментировал сообщения о «побеге»
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что покидал пределы страны по рабочим вопросам, а не сбежал, как писали СМИ.
Обновлено в 06:44
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ
Продление сроков введения санкций «не дает полной свободы», и если они не будут сняты, то у ГАЗа «нет шансов выжить», заключил Дерипаска: у завода нет возможностей для развития и для начала производства новых моделей.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым
Обновлено в 06:53
Политика
Медведев призвал избежать нового демографического «русского креста»
В подписанной президентом Владимиром Путиным программе развития России до 2024 года демография названа одним из приоритетных направлений.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле
Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено в 05:09
Общество
Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама
Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Футбол
СМИ: Покеттино заинтересован в трансфере Сессеньона
В услугах 18-летнего вингера лично заинтересован главный тренер "шпор" Маурисио Покеттино.
Обновлено в 06:38
Авто
Снижение продаж автомобилей в Евросоюзе в марте ускорилось до 3,9%
В 1-м квартале число зарегистрированных новых машин в 27 странах ЕС сократилось на 3,3% - до 4,033 млн против 4,172 в январе-марте прошлого года, свидетельствуют данные ACEA.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Смартфон Honor 20 Pro получит 4 камеры
Сайт Slashleaks поделился с читателями первыми рендерами флагмана Honor 20 Pro.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Обновлено в 06:51
Финансы
Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей
Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).
Обновлено вчера в 08:35
Хоккей
Хоккеист Кучеров прокомментировал провал «Тампы» в Кубке Стэнли
"Лайтнинг" всухую проиграли серию первого раунда "Коламбусу" (0-4).
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Бывший муж Илзе Лиепы не пускает их дочь за границу
Обновлено в 04:12
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В Челябинске почти устранили последствия прорыва теплотрассы
В Челябинске подача отопления и горячей воды возобновлена почти во все дома, оставшиеся без этих благ после произошедшего 16 апреля прорыва теплотрассы на улице Братьев Кашириных.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Обновлено в 04:54
Политика
Автомобили Aurus приняли участие в репетиции парада 9 мая
Автомобили Aurus проекта «Кортеж» принимают участие в репетиции военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве.
Обновлено в 05:23
Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg
Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено в 06:15
Политика
В Кремле прокомментировали данные о невыполнении майских указов Путина
В остальных регионах указы не выполнены минимум по одной из бюджетных категорий.
Обновлено в 06:49
Общество
Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки
Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки. Об этом 17 апреля сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 22:07
Футбол
Права на показ чемпионата Румынии продали за 28 млн евро за сезон. «Матч ТВ» платит РПЛ 23,5 млн
Напомним, что в июле 2018 года канал «Матч ТВ» заключил с РПЛ соглашение о трансляции матчей на ближайшие четыре сезона за 1,7 миллиарда рублей в год, то есть примерно 23,5 млн евро.
Обновлено в 04:59
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске
В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Кино
Авторы «Мстителей» просят не распространять спойлеры «Финала»
Мировая премьера фильма состоится 26 апреля.
Обновлено в 06:57
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36