Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина ХаспелРИА Новости 04:27
Президент США Дональд Трамп изначально не планировал высылать 60 российских дипломатов из-за дела Скрипалей, но Джина Хаспел, которая тогда была заместителем директора ЦРУ, а сейчас возглавляет это ведомство, смогла переубедить его.
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Политика
Суд в Москве продлил арест четырем украинским морякам
Лефортовский суд Москвы до 24 июля продлил срок ареста четырем украинским морякам, задержанным после инцидента в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации
Выжившему при обрушении подъезда дома в Магнитогорске малышу предстоит пройти еще один курс реабилитации.
Обновлено в 07:49
Общество
Инсайдер объяснил высокие доходы несовершеннолетнего сына мэра Серова
Инсайдер разъяснил РИА ФАН, каким образом сын мэра Серова (Свердловская область) Василия Сизикова заработал за прошлый год более 400 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов избил девушку из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает «Бизнес-Online».
Обновлено в 06:51
Гаджеты
С выходом iOS 13 iPad и Mac смогут работать как одно целое
В iOS 13 и macOS 10.15 нашли функцию, позволяющую iPad и Mac работать как единое целое.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом
Обновлено в 08:22
Общество
Вильфанд назвал сроки посадки картошки в Подмосковье
Приступать к садово-огородным работам в Московской области можно в конце апреля –начале мая, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в среду, 17 апреля.
Обновлено в 08:01
Кино
Фильм «Братство» Лунгина выйдет в прокат 10 мая
Лунгин сообщил в пятницу, что готов выпустить в прокат свой фильм "Братство" не 9 мая, а 10 или 11 мая.
Обновлено в 06:53
Театры
Боярский поддержал негодование Жириновского из‐за репертуара театров
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского возмутило отсутствие современных постановок в театрах.
Обновлено в 08:17
Общество
Госдума запретила публиковать сведения о новых наркотиках
Госдума приняла закон о запрете распространять в СМИ и в интернете сведения о способах разработки новых психоактивных веществ.
Обновлено в 04:19
Политика
Кремль не подтвердил уход Матвиенко из Совета Федерации
Обновлено в 08:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России
«По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Общество
Умер украинский историк и диссидент Валентин Мороз
Историк и публицист Валентин Мороз скончался во Львове на 84-ом году жизни. Об этом сообщает Львовский городской совет.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Здоровье
Поликлиники Кабардино-Балкарии получили 25 машин для неотложной помощи
Впервые за 12 лет поликлиники Кабардино-Балкарии пополнили автопарк машинами неотложной скорой помощи.
Обновлено в 07:32
Происшествия
На стройке в Казани рухнула стрела башенного крана
На стройке в Казани рухнула стрела башенного крана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Обновлено в 06:51
Общество
Житель Заполярья выиграл в «Русском лото» миллион рублей
Один из жителей Мурманской области выиграл в лотерее «Русское лото» один миллион рублей.
Обновлено в 05:37
Экономика
Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников
Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков.
Обновлено в 03:03
Политика
Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама
Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
В России стартовала разработка подлодки пятого поколения
Речь идет о научно-исследовательском проекте «Хаски» Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит», специалисты которого начали под шифром «Лайка» опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Екатеринбурге ФСБ изъяла у подпольного мастера 37 единиц оружия
Дома у екатеринбуржца нашли 37 единиц оружия: 11 автоматов «Калашникова», пять пистолетов Макарова и столько же револьверов «Наган», четыре пистолета-пулемёта «Кедр», по три пистолета-пулемёта «Мадсен» и пистолета «ТТ», два пистолета-пулемёта «ППШ», а также пулемёт «РПД», карабин «СКС», пистолет-пулемёт «ППС» и пистолет-пулемёт неустановленной марки производства Словакии.
Обновлено в 08:17
Политика
США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВО
Обновлено в 05:25
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Авто
Семейство Audi S5 получило дизельный мотор
Общая мощность 3,0-литрового дизельного мотора Audi S5 составляет 347 л.с. При начале движения включается электрокомпрессор, который эффективен только до 1650 оборотов в минуту.
Обновлено в 06:10
Хоккей
Кучеров и Малкин были вызваны в сборную России на ЧМ-2019
Обновлено в 01:06