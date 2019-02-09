Энергетика

NYT узнала о заменивших PDVSA сделки с США поставках «Роснефти»РБК 09:00

Представитель «Роснефти», комментируя NYT информацию о поставках PDVSA, заявил, что компания преследует в Венесуэле только деловые интересы. Комментировать любые бартерные сделки с PDVSA он отказался.
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«Роснефть» поставляет PDVSA нефтепродукты в обмен на нефть

News.ru10:48

СМИ: «Роснефть» продолжает поставлять PDVSA нефтепродукты, несмотря на санкции США

ПРАЙМвчера в 11:11

NYT узнала о заменивших PDVSA сделки с США поставках «Роснефти»

РБК09:00

NYT узнала о поставках «Роснефти» венесуэльской PDVSA после введения санкций США

Дождь10:59

NYT: «Роснефть» продолжает поставлять PDVSA нефтепродукты на фоне санкций США

Ведомости06:52

NYT: «Роснефть» продолжает поставлять нефтепродукты венесуэльской PDVSA

Коммерсантъ00:49

«Роснефть», по некоторым данным, получила возможность получать нефть из Венесуэлы

Эхо Москвы11:00
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Общество

Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей

Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Париже начались столкновения между «желтыми жилетами» и полицией

Первые столкновения произошли в Париже между участниками протестного движения "желтых жилетов" и правоохранительными органами, сообщает радиостанция France Info.
Обновлено в 08:07
Гаджеты

Названы смартфоны с самым мощным излучением

Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Из алуштинского дельфинария вылилась вода с дельфинами

Обновлено в 10:23
Армия и оружие

«Летающий радар» А-100 совершил первый полет

"Летающий радар" А-100, превосходящий по своим техническим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги, приступил к летным испытаниям, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 10:35
Здоровье

Названы пять простых способов оздоровить кишечник

Обновлено в 04:05
Происшествия

В Москве объявили план «Перехват» для поиска вооруженных людей на BMW

Для поимки мужчин объявлен план «Перехват», добавили в министерстве. Остальных деталей случившегося в МВД не привели.
Обновлено в 12:27
Гаджеты

Apple не собирается повышать цены на новые iPhone

Обновлено в 08:22
Происшествия

В Мексике застрелили известного радиоведущего

В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.
Обновлено в 13:38
Происшествия

В Киеве около 40 человек штурмовали управление полиции

Обновлено в 13:50
Происшествия

В результате конфликта в колонии в Самаре пострадали 15 человек

Обновлено вчера в 14:33
Культура

Продюсер и друг Децла считают, что рэпера могли отравить

Обновлено в 07:07
Происшествия

Аспиранту МГУ продлили срок задержания по новому делу

В столице Головинский районный суд продлил срок задержания аспиранту МГУ Азату Мифтахову по уголовному делу о хулиганстве, сообщает АГН «Москва».
Обновлено в 10:18
Общество

По юго-востоку Австралии пронеслась песчаная буря

Штаты Новый Южный Уэльс и Виктория на юго-востоке Австралии накрыла песчаная буря.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево

Обновлено в 08:57
Авто

Lada Granta получила новую модификацию

АВТОВАЗ подготовил несколько модификаций модели Lada Granta для коммерческих нужд — бортовую платформу, изотермический и промтоварный фургоны с различными вариантами кузова.
Обновлено вчера в 04:44
Политика

Епископа новой церкви Украины не пустили в русский монастырь на Афоне

Обновлено в 06:55
Авто

Названы Топ 5 сомнительных «помощников» для русского водителя

Эксперты издания «Тарантас Ньюс» назвали ТОП-5 самых непопулярных «помощников» у российских автолюбителей.
Обновлено в 03:45
Авто

Новый Renault Duster станет пикапом

Renault выпустит пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Об этом заявил представитель румынского подразделения компании Хаким Бутехр.
Обновлено в 12:52
Политика

Болтон высмеял Мадуро, на выступлении которого выключился свет

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высмеял президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на выступлении которого выключился свет.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие

Швеция заявила о создании «истребителя-убийцы» российских Су

Стокгольм создал истребитель Saab Gripen E, который способен "уничтожить" российские военные самолеты серии "Су" - заявил командующий военно-воздушными силами Швеции Матс Хельгессон на предпродажной презентации истребителя в Финляндии.
Обновлено в 04:31
Политика

Шведский журналист обвинил Украину в инциденте в Керченском проливе

Шведский журналист Стефан Линдгрен заявил, что действия России во время инцидента в Керченском проливе были легитимными.
Обновлено в 10:57
Экономика

Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС

Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019–2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 14:35
Футбол

«Реал» победил «Атлетико» в матче Примеры

Мадридский «Реал» одержал победу над мадридским «Атлетико» в матче 23-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 12:31
Общество

В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи

Обновлено в 04:59
Происшествия

На севере Москвы водитель автомобиля умер, врезавшись в ограждение

"На улице Большая Академическая в районе дома 45 водитель автомобиля наехал на ограждения и погиб", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 13:45
Космос

«Хаббл» сделал новые снимки Урана и Нептуна

На размещенных в Сети кадрах можно заметить, что на северном полюсе Урана имеется огромное пятно белого цвета.
Обновлено в 07:07
Авто

Обновленный кроссовер Renault Captur представят летом

Европейская версия Renault Captur будет представлена летом этого года, а продажи начнутся к концу года.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Отец и 4-летняя дочь погибли в провалившейся в полынью машине

Обновлено в 09:16
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По факту избиения полицейскими митингующих в Киеве возбуждено уголовное дело

По факту превышения полномочий полицейскими, избившими митингующих в Киеве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 14:43
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Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы, которая обладает монопольным правом на добычу нефти и природного газа на континентальном и морском шельфах Венесуэлы. На 2009 год доказанные запасы нефти Венесуэлы составляют 11,2 млрд т.
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