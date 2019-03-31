NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭРБК 06:58

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

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