Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭРБК 06:58

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.
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Стало известно возможное местонахождение пропавшей картины да Винчи

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NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

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В филиале Лувра в Абу-Даби не знают местонахождение картины да Винчи «Спаситель мира»

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
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