Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступленииРБК вчера в 15:02
По данным издания, за своей экс-супругой астронавт МакКлейн следила с Международной космической станции (МКС). Как отмечает NYT, Уорден обратилась в банк с целью выяснить, с каких компьютеров были осуществлены попытки доступа к ее банковскому счету.
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Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в ДТП
«По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.
Обновлено в 01:44
Здоровье
Назван ранний симптом рака поджелудочной железы
Обновлено в 00:38
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес
В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком сильной любви мужа
Гражданка Объединённых Арабских Эмиратов решила развестись с мужем из-за того, что не выдержала его чрезмерной любви.
Обновлено в 00:57
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Здоровье
Эксперт назвал смертельно опасные ошибки домашнего консервирования
В России и странах СНГ с давних пор было принято делать заготовки на зиму, однако многие народные методы консервирования продуктов на деле несут огромную угрозу для здоровья и даже жизни.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
В Москве таксист расстрелял пьяного пассажира с ножом
В ночь на воскресенье в Москве на улице Большая Дмитровка произошел конфликт водителя такси с пьяным пассажиром с ножом.
Обновлено в 02:50
Единоборства
Минаков победил нокаутом Джонсона на турнире Bellator 225
Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков победил представителя США Тимоти Джонсона в поединке в тяжелой весовой категории на турнире Bellator 225, проходившем в Бриджпорте.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Неизвестный украл более 14 млн рублей из дома пенсионера в Москве
Злоумышленник похитил более 14 млн рублей из коттеджа в Москве. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе главка столичной полиции.
Обновлено в 02:47
Происшествия
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено вчера в 11:43
Авто
Концерн ГАЗ намерен ввести сокращенную рабочую неделю из-за санкций и проблем с импортом
Крупнейший в России производитель коммерческих автомобилей, компания ГАЗ, вынуждена снижать производство и сокращать рабочую неделю из-за санкций США.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Подмосковье коллекторы выстрелили в 9-летнюю девочку
В Подмосковье коллекторы выстрелили в 9-летнюю девочку. Как сообщает РенТВ, инцидент произошел в городе Красногорске.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Обновлено вчера в 12:34
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Марафон саммита «Большой семерки» начался с фальстарта
Обновлено вчера в 20:42
Здоровье
В Нижнем Тагиле уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено 23 августа в 11:30
Кино
Вышел первый ролик полнометражного фильма по сериалу «Во все тяжкие»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube первый ролик полнометражного фильма, снятого по сериалу «Во все тяжкие» (Breaking Bad).
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
В МИД Великобритании устроили панику после заявления Путина о ракетах
Министерство иностранных дел Великобритании устроило панику после заявления российского лидера.
Обновлено вчера в 18:37
Авто
В России запустят производство кроссовера Toyota RAV4 новой генерации
Как уточнили представители японской автокомпании, 1 октября на заводе в Санкт-Петербурге завершается производство внедорожника Toyota RAV4 четвертой генерации.
Обновлено 22 августа в 07:41
Фигурное катание
Губанова будет исполнять программу на музыку из фильма «17 мгновений весны»
"Губанова начнет сезон на втором этапе Кубка России", - сообщил Рукавицын по телефону, рассказав также, что короткая программа фигуристки поставлена под песню I'll Take Care Of You в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы, а произвольная – под музыку "Двое в кафе" Микаэла Таривердиева из фильма "17 мгновений весны".
Обновлено вчера в 10:22
Музыка
Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу из Сочи
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде»
Обновлено в 02:33
Киберспорт
Викрам Редди изумился уровню «Доты» на The International 2019
Инсайдер Викрам Редди восторгается уровнем «Доты» на The International 2019.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено вчера в 04:59
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено 23 августа в 08:05
Общество
В Роструде напомнили россиянам о длинных выходных в ноябре
День народного единства, который отмечается четвертого ноября, подарит жителям России три выходных дня.
Обновлено 23 августа в 03:58