Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступленииРБК 15:02

По данным издания, за своей экс-супругой астронавт МакКлейн следила с Международной космической станции (МКС). Как отмечает NYT, Уорден обратилась в банк с целью выяснить, с каких компьютеров были осуществлены попытки доступа к ее банковскому счету.
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Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении

Lenta.ru12:44

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

РБК15:02

NASA не стало комментировать первое совершенное в космосе преступление

РЕН ТВ14:23

NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

URA.Ru09:55

СМИ сообщили о первом совершенном в космосе преступлении

РИА Новости16:09

NASA расследует первое космическое преступление

ФАН11:21

The New York Times: NASA расследует первое в истории преступление, совершенное в космосе

Snob.ru06:40
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
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Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel

Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
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Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
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Игорь Крутой исключил возвращение «Новой волны» из Сочи в Юрмалу

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Кинокомпания России подала иск на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера

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Общество

МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова

На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
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С целью проведения разбирательства по факту отравления военнослужащих, в подразделения бригады прибыла комиссия службы тыла штаба "ООС", - сообщил представитель управления Народной милиции ЛНР.
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Американо-китайская торговая баталия рушит фондовый рынок

Нефть подешевела в фарватере общего основательного отступления фондового и товарно-сырьевых рынков США после резкого обострения американо-китайских торговых взаимоотношений.
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В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

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Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
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Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
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Обновлено вчера в 06:29
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В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
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Во Франции полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Во французском Байонне полиция четыре раза применила водометы для разгона шествия противников саммита G7, который проходит в Биаррице.
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Онищенко назвал основные причины ожирения россиян

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и быdший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об основных причинах увеличения числа россиян, страдающих ожирением.
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