Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступленииРБК 15:02
По данным издания, за своей экс-супругой астронавт МакКлейн следила с Международной космической станции (МКС). Как отмечает NYT, Уорден обратилась в банк с целью выяснить, с каких компьютеров были осуществлены попытки доступа к ее банковскому счету.
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Технологии
Почувствуй себя старым: Half-Life 2 исполнилось 15 лет
Обновлено в 17:49
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
Меркель назвала главные темы саммита G7
Участники саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице обсудят отношения с Россией, конфликт на Украине, ситуацию в Сирии и Ливии, а также пожары в бразильской Амазонии.
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Политика
Порошенко объяснил, почему не пришел на День независимости
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не пришел на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости страны, потому что не было парада.
Обновлено в 12:42
Футбол
«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:55
Игры
В Assassin’s Creed Rogue появилась новая фигурка
Обновлено в 05:08
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel
Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Иран выразил обеспокоенность испытанием США запрещённой ДРСМД ракеты
Недавнее испытание США новой крылатой ракеты, запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), может привести к мировой гонке вооружений и угрозе глобальной безопасности, заявили в МИД Ирана.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 17:51
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Кино
Кинокомпания России подала иск на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера
Обновлено вчера в 04:42
Наука
Найдена причина выхода литиевых батарей из строя
В новой работе ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли виновника быстрого истощения ресурса литиевых батарей.
Обновлено 21 августа в 13:00
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
В больницу города Счастье поступили двенадцать украинских десантников, отравившихся продуктами питания
С целью проведения разбирательства по факту отравления военнослужащих, в подразделения бригады прибыла комиссия службы тыла штаба "ООС", - сообщил представитель управления Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 08:26
Финансы
Американо-китайская торговая баталия рушит фондовый рынок
Нефть подешевела в фарватере общего основательного отступления фондового и товарно-сырьевых рынков США после резкого обострения американо-китайских торговых взаимоотношений.
Обновлено в 13:30
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Здоровье
В США зафиксировали первую смерть от вейпа
Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.
Обновлено в 01:09
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:40
Единоборства
Соперник Минакова сменился за несколько часов до боя
Обновлено в 14:48
Происшествия
Против «Победы» возбуждено дело после недопуска на рейс пассажирки
Женщина, ехавшая из Москвы в Чебоксары на похороны родственника, не была допущена на рейс "Победы" из-за слишком большой ручной клади.
Обновлено в 04:59
Политика
Джонсон заявил об отсутствии стремления к брекситу без сделки
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не желает выхода страны из Евросоюза без сделки.
Обновлено в 11:37
Авто
Названа стоимость седана Aurus Senat
23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
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Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено вчера в 14:47
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено 21 августа в 16:34
Происшествия
Во Франции полиция применила водометы против недовольных саммитом G7
Во французском Байонне полиция четыре раза применила водометы для разгона шествия противников саммита G7, который проходит в Биаррице.
Обновлено в 14:36
Здоровье
Онищенко назвал основные причины ожирения россиян
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и быdший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал об основных причинах увеличения числа россиян, страдающих ожирением.
Обновлено в 16:22