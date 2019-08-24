По данным издания, за своей экс-супругой астронавт МакКлейн следила с Международной космической станции (МКС). Как отмечает NYT, Уорден обратилась в банк с целью выяснить, с каких компьютеров были осуществлены попытки доступа к ее банковскому счету.

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

Шоу-бизнес «Мое продолжение»: Валерий Меладзе показал взрослого сына Певец поделился редким фото наследника. Валерий Меладзе удивил подписчиков, опубликовав фото 15-летнего сына Константина.

Культура Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.

Армия и оружие Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что израильские истребители нанесли удары по иранским целям в Акрабе в Сирии, к северо-востоку от Дамаска, для предупреждения атаки беспилотников на израильские цели.

Единоборства Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Футбол «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Политика Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о пусках «Синевы» и «Булавы» с подлодок Пуск ракет был произведен из приполюсного района в Северном Ледовитом океане и из Баренцева моря.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.

Общество Во Флориде в двух отелях открылись подводные библиотеки Во Флориде два отеля на острове Ки-Уэст предлагают посетителям воспользоваться подводными библиотеками и читать водонепроницаемые книги прямо в бассейне, сообщает Travel and Leisure.

Авто ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.

Здоровье В России увеличилось число страдающих ожирением Число россиян с диагнозом "ожирение" выросло более чем на 600 тысяч человек за последние пять лет, пишет RT со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Армия и оружие В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.

Политика Зеленский и Джонсон обсудили возможность возвращения России в G8 У президента Украины и премьер-министра Великобритании состоялся телефонный разговор. Это сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

Авто McLaren выпустила набор багажа по цене УАЗ «Патриот» Комплект, состоящий из четырёх сумок, британская фирма оценила в 11 350 фунтов стерлингов или 920 тысяч рублей по текущему курсу — сравнимо со стоимостью ульяновского «Патриота» в средней комплектации.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Чувашии В Шемуршинском районе Республики Чувашия в автоаварии погибло пять человек, ещё несколько пострадали.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Авто Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть Под капотом будет стоять либо 1,5-литровый, либо 2,0-литровый турбомотор мощностью от 150 до 200 л.с. В паре с любым из агрегатов будет трудиться «робот» с двумя сцеплениями, как на спортивных Volkswagen типа Golf R. Chery Exeed TX Ещё одна привлекательная модель родом из Китая — это Exeed TX.

Происшествия Три дня уничтожения севшего в поле A321 уместили в минуту видео Самолет Airbus A321, который аварийно сел возле аэропорта Жуковский 15 августа, полностью убрали с кукурузного поля.

Политика Первый президент Украины объяснил бессмысленность гимна его страны Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.

Космос Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.

Происшествия Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове Самое главное, чтобы все поместилось в калибратор и соответствовало габаритам, которые установил производитель наших самолетов, а не "Победа".