Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступленииРБК 15:02

По данным издания, за своей экс-супругой астронавт МакКлейн следила с Международной космической станции (МКС). Как отмечает NYT, Уорден обратилась в банк с целью выяснить, с каких компьютеров были осуществлены попытки доступа к ее банковскому счету.
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Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении

РИА Новости16:09

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

РБК15:02

NASA расследует первое космическое преступление

ФАН11:21

NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в космосе

URA.Ru09:55

Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении

Lenta.ru12:44

NASA не стало комментировать первое совершенное в космосе преступление

РЕН ТВ14:23

The New York Times: NASA расследует первое в истории преступление, совершенное в космосе

Snob.ru06:40
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