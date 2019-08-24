Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступленииРБК 15:02
По данным издания, за своей экс-супругой астронавт МакКлейн следила с Международной космической станции (МКС). Как отмечает NYT, Уорден обратилась в банк с целью выяснить, с каких компьютеров были осуществлены попытки доступа к ее банковскому счету.
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Космос
NASA назвало дату повторной стыковки «Союза» с МКС
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Умер актер Виталий Логвиновский
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Экономика
Действие антидемпинговой пошлины на ж/д колеса из Украины временно прекращается
Действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на стальные цельнокатаные колеса из Украины приостанавливается на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с воскресенья до 1 июня 2020 года.
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Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Самое главное, чтобы все поместилось в калибратор и соответствовало габаритам, которые установил производитель наших самолетов, а не "Победа".
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В Европарламенте заявили о бесполезности G7 без России
Ранее Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
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Пётр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом
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Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
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Авто
В США на аукционе за 10 тысяч долларов продают редкую Subaru SVX
Несмотря на эксклюзивный статус, лот оценили в 10 тысяч долларов США.Автомобиль Subaru SVX начали производить в 1991 году и выпускали до 1997 года.
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Первый президент Украины рассказал о своей самой большой ошибке
«Самая большая моя ошибка была, что в моих действиях на первых порах было очень много идеализма, очень много эйфории», — заявил Кравчук в интервью «112 Украина».
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Кремль заявил о начале диалога Путина и Зеленского
Диалог президентов России и Украины стартовал. Об этом, как сообщает РИА Новости, объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Оксимирон сообщил об уходе из Booking Machine
Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Booking Machine.
Обновлено в 22:12
Космос
Объявлена дата первого полета «Союза-2.1а» с экипажем
Обновлено вчера в 13:16
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
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Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
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Экономика
Перу хочет поставлять в Россию декоративных рыб и гребешков
В ближайшее время перуанская сторона направит российскому ведомству перечень компаний, предложенных к инспекции.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
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Футбол
4500 фанатов «Кёльна» помолились в соборе за команду
Перед первым домашним матчем сезона с дортмундской «Боруссией» фанаты «Кёльна» посетили собор и помолились за команду.
Обновлено в 02:48
Политика
Туск предложил пригласить на саммит G7 Украину вместо России
Глава Евросовета Дональд Туск предложил пригласить на саммит G7 в 2020 году вместо России Украину.
Обновлено в 07:19
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
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Авто
Самый экономичный Kia Cerato выходит в продажу
Компания KIA начала прием заказов на новую версию седана Cerato/K3 с суперэкономичной силовой установкой месяц назад, а накануне первые товарные автомобили были переданы покупателям.
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Экономика
Отпуск по займу: каким регионам больше нужна отсрочка ипотеки
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Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Порошенко призвал Киев напомнить Европе об «угрозе» России
Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнем властям страны с призывом напомнить о «российской угрозе» мировым лидерам в ходе встречи в Польше, запланированной на 1 сентября.
Обновлено в 22:32
Футбол
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Обновлено в 14:53
Авто
Названы ТОП-3 китайских кроссовера, которые не стыдно хотеть
Под капотом будет стоять либо 1,5-литровый, либо 2,0-литровый турбомотор мощностью от 150 до 200 л.с. В паре с любым из агрегатов будет трудиться «робот» с двумя сцеплениями, как на спортивных Volkswagen типа Golf R. Chery Exeed TX Ещё одна привлекательная модель родом из Китая — это Exeed TX.
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