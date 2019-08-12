Армия и оружие
NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»Ведомости 13:50
Сотрудники саровского ядерного центра погибли в Архангельской области во время испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник», сообщает The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
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с чего всё началось
Взрыв под Северодвинском произошел в процессе испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник», сообщила The New York Times со ссылкой на данные разведки США.Коммерсантъ10:17
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