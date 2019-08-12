с чего всё началось

Сотрудники саровского ядерного центра погибли в Архангельской области во время испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник», сообщает The New York Times со ссылкой на данные разведки США.

NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»

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