Армия и оружие
NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»Ведомости 13:50
Сотрудники саровского ядерного центра погибли в Архангельской области во время испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник», сообщает The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
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с чего всё началось
Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел при испытаниях прототипа ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой (кодовое название SSC-X-9 Skyfall), утверждают источники The New York Times в разведке США.Новая газета14:40
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