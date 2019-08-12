Армия и оружие

NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»Ведомости 13:50

Сотрудники саровского ядерного центра погибли в Архангельской области во время испытания прототипа крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник», сообщает The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
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Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел при испытаниях прототипа ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой (кодовое название SSC-X-9 Skyfall), утверждают
 источники The New York Times в разведке США.
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