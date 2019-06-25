Политика

NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с HuaweiРБК вчера в 20:15

Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.
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с чего всё началось
Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times
 со ссылкой на несколько источников.
РБКвчера в 20:15

Подробнее о событии

Американские компании торгуют с китайской Huawei в обход запрета властей США

Эхо Москвы02:32

Американские компании обошли запрет на поставки для Huawei

REGNUM01:03

В США компании поставляют Huawei процессоры вопреки запрету

Московский Комсомолецвчера в 19:16

Компании США продолжили поставлять Huawei процессоры вопреки запрету

Известиявчера в 19:51

NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei

РБКвчера в 20:15

Компании США обошли запрет Трампа по Huawei

Газета.Ruвчера в 18:51

NYT: американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет

ТАССвчера в 18:32
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Энергетика

«Ямал СПГ» поставил первую партию СПГ в Японию

ОАО «Ямал СПГ» отгрузило первую танкерную партию сжиженного природного газа (СПГ) в Японию в рамках долгосрочного контракта с концерном «Тоталь».
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.
Обновлено в 03:31
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Общество

Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии

Кейт Миддлтон посетила мастер-класс по фотографии.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

Глава OMV допустил перенос запуска «Северного потока-2» из-за Дании

Австрийская нефтегазовая компания OMV допускает, что газопровод «Северный поток-2» будет запущен позже запланированного срока, если Дания затянет согласование маршрута газопровода в водах страны.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В подмосковной больнице во время лечения отравились девять человек

Девять человек отравились во время лечения в больнице в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 03:32
Футбол

«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна

Обновлено вчера в 13:52
Наука

Разносчиками опасных «супербактерий» оказались все больничные мухи

Ученые выяснили, что больничные мухи переносят различные опасные бактерии и при этом они устойчивы к лекарствам.
Обновлено вчера в 05:31
Общество

Вода в Байкале оказалась токсичной

Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Происшествия

Россияне рассказали об отношении к пыткам

30 процентов допускают пытки в исключительных случаях — ради спасения чужой жизни или по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление.
Обновлено в 00:38
Финансы

ЕЦБ назвал Россию лидером по отказу от доллара США

Аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ) назвали Россию глобальным лидером по распродаже долларовых активов в 2018 году, говорится в июньском докладе ЕЦБ об усилении роли евро в мировой экономике, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 20:04
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Музыка

Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Экс-гитарист ВИА "Песняры" Аркадий Ивановский трагически погиб, передает агенство "БелТА". Сообщается, что 24 июня музыкант утонул.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие

В Конгрессе США предложили запретить Трампу воевать с Ираном

Два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающие президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном

Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.
Обновлено в 01:41
Шоу-бизнес

Максим Виторган: «Предатель никогда не почувствует себя предателем»

Обновлено вчера в 08:02
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол

Невероятный удар, который вывел Кюрасао в плей-офф Золотого кубка

В матче группы С против Ямайки (1:1) Кюрасао спасся благодаря чудовищному по силе удару защитника Юрина Гари, примечательно что это чудотворное спасение было уже в компенсированное время.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

В Тюмени хирурги прооперировали мужчину с 15-килограммовой опухолью брюшной полости, который не подозревал о существовании у себя новообразования.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев почтил память Аллы Покровской

Обновлено вчера в 13:34
Общество

Алибасов теперь говорит, что память не терял

В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".
Обновлено в 01:26
Кино

Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна

Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца

Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Хоккей

Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы

Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Наука

Ученые раскрыли новый механизм старения

Ученые Университета Монаша (Австралия) определили факторы, которые влияют на старение иммунной системы.
Обновлено в 01:05
Наука

Ученые: Если мамонты возродятся, их можно было бы расселить в Сибири

Эксперты уверены, что в Сибири может появиться экосистема, снова пригодная для жизни мамонта.
Обновлено в 03:16
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