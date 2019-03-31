Культура
NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в миреRT на русском 07:33
Сотрудники филиала французского Лувра в Абу-Даби не могут определить местонахождение картины итальянского художника Леонардо да Винчи «Спаситель мира» стоимостью $450 млн, которая должна была быть показана в ОАЭ ещё в прошлом году. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
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