Культура

NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в миреRT на русском 07:33

Сотрудники филиала французского Лувра в Абу-Даби не могут определить местонахождение картины итальянского художника Леонардо да Винчи «Спаситель мира» стоимостью $450 млн, которая должна была быть показана в ОАЭ ещё в прошлом году. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
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Стало известно возможное местонахождение пропавшей картины да Винчи

Известия09:26

NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире

РИА Новости07:12

NYT: в филиале Лувра в ОАЭ не знают, куда пропала картина да Винчи «Спаситель мира»

ТАСС00:23

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

РБК06:58

Картина да Винчи «Спаситель мира» пропала из Лувра Абу-Даби

Коммерсантъ04:35

В филиале Лувра в Абу-Даби не знают местонахождение картины да Винчи «Спаситель мира»

Вести.Ru00:44

Пропала самая дорогая картина в мире

Lenta.ru07:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
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