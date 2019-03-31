Культура
NYT сообщила об исчезновении картины Леонардо да Винчи из музея в ОАЭВедомости 05:44
Сотрудники Лувра Абу-Даби (филиал парижского музея в ОАЭ) не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi), которая должна была быть выставлена в музее еще в сентябре прошлого года, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Общество
Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 16:47
Политика
ЦИК Украины опубликовал первые итоги выборов президента
Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины с 26,99 процента голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 1,1 процента бюллетеней.
Обновлено в 15:47
Политика
Штаб Порошенко выявил ручку с исчезающими чернилами на участке в Киеве
В Киеве на одном из избирательных участков обнаружена ручка с исчезающими чернилами.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования
Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования.
Обновлено в 09:34
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова объяснила, почему они с Тимати не подписаны друг на друга
Решетова дала понять, что им с Тимуром вовсе не обязательно следить друг за другом в соц. сетях, чтобы быть в курсе событий из жизни друг друга.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Премьер Болгарии обратился в полицию после угроз в Facebook
Глава правительства Болгарии Бойко Борисов рассказал, что ему угрожает неизвестный мужчина с винтовками.
Обновлено в 12:14
Политика
Зеленский рассказал о первых визитах после выборов
Лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский заявили после голосования, что его первые официальные поездки, в случае победы на выборах, будут по регионам Украины.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
Составлен топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века
Современный рынок предлагает большой выбор короткоствольного оружия, однако пистолеты минувшего столетия и по сей день остаются в строю.
Обновлено в 10:10
Спорт
Авербух: все старались помочь Медведевой
Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.
Обновлено в 17:42
Общество
В Петербурге могут закрыться 200 автостоянок
Обновлено в 07:39
Политика
Лидерство Порошенко «в тюрьмах и психбольницах» назвали символичным
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш считает символичными сообщения о том, что наибольшую поддержку избирателей действующий президент страны Петр Порошенко получил в тюрьмах и психбольницах.
Обновлено в 17:41
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбления Зеленского
Обновлено в 13:31
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
«Барселона» контактирует с Матой
«Барселона» контактирует с окружением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты, сообщает The Sun.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Беременная Миранда Керр вышла в свет
В качестве украшений беременная Керр выбрала лишь бриллиантовые серьги — они идеально гармонировали с ее помолвочным и обручальным кольцами.
Обновлено в 05:30
Общество
Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя
Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей
Петиция с требованием отмены Brexit и сохранения членства Великобритании в составе Евросоюза в воскресенье преодолела отметку в 6 млн собранных подписей.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал обнаженное фото
Обновлено в 15:00
Происшествия
Российская туристка погибла в ДТП на Бали
На острове Бали в Индонезии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 25-летняя туристка из Волгограда.
Обновлено в 15:59
Политика
Поиск убийц журналиста Хашкуджи привел журналистов в США
Многие члены «группы быстрого реагирования», убившей в октябре прошлого года колумниста The Washington Post (WP) Джамаля Хашкуджи, прошли подготовку в США в компании Tier 1 Group, имеющей лицензию Государственного департамента.
Обновлено в 11:51
Политика
Договор о дружбе и сотрудничестве Украины с РФ прекращает действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля после того, как Киев в одностороннем порядке решил его не продлевать.
Обновлено в 17:05
Политика
Правящая партия лидирует на муниципальных выборах в Турции
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Певица Натали празднует свое 45-летие
Натали, известная как исполнительница песен «О, Боже, какой мужчина!» и «Ветер с моря дул», сегодня отмечает свой 45-й день рождения.
Обновлено в 08:18
Кино
Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»
В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено вчера в 18:26
Космос
Конец света отменили: найдено неожиданное объяснение активности НЛО
Уфологи, которые активно следят за всем необычным и тем, что можно принять за такое, порадовали своих читателей неожиданной интерпретацией повышенной активности НЛО на Земле.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Две пумы в Канаде напали на четырехлетнего мальчика
Обновлено вчера в 15:24