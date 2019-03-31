Культура

NYT сообщила об исчезновении картины Леонардо да Винчи из музея в ОАЭВедомости 05:44

Сотрудники Лувра Абу-Даби (филиал парижского музея в ОАЭ) не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi), которая должна была быть выставлена в музее еще в сентябре прошлого года, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стало известно возможное местонахождение пропавшей картины да Винчи

Известия09:26

NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире

РИА Новости07:12

В филиале Лувра в Абу-Даби не знают местонахождение картины да Винчи «Спаситель мира»

Вести.Ru00:44

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

РБК06:58

Картина да Винчи «Спаситель мира» пропала из Лувра Абу-Даби

Коммерсантъ04:35

Пропала самая дорогая картина в мире

Lenta.ru07:00

NYT: в филиале Лувра в ОАЭ не знают, куда пропала картина да Винчи «Спаситель мира»

ТАСС00:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Общество

Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 16:47
Политика

ЦИК Украины опубликовал первые итоги выборов президента

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины с 26,99 процента голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 1,1 процента бюллетеней.
Обновлено в 15:47
Политика

Штаб Порошенко выявил ручку с исчезающими чернилами на участке в Киеве

В Киеве на одном из избирательных участков обнаружена ручка с исчезающими чернилами.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования.
Обновлено в 09:34
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев российские города

Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова объяснила, почему они с Тимати не подписаны друг на друга

Решетова дала понять, что им с Тимуром вовсе не обязательно следить друг за другом в соц. сетях, чтобы быть в курсе событий из жизни друг друга.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Премьер Болгарии обратился в полицию после угроз в Facebook

Глава правительства Болгарии Бойко Борисов рассказал, что ему угрожает неизвестный мужчина с винтовками.
Обновлено в 12:14
Политика

Зеленский рассказал о первых визитах после выборов

Лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский заявили после голосования, что его первые официальные поездки, в случае победы на выборах, будут по регионам Украины.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Составлен топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века

Современный рынок предлагает большой выбор короткоствольного оружия, однако пистолеты минувшего столетия и по сей день остаются в строю.
Обновлено в 10:10
Спорт

Авербух: все старались помочь Медведевой

Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.
Обновлено в 17:42
Общество

В Петербурге могут закрыться 200 автостоянок

Обновлено в 07:39
Политика

Лидерство Порошенко «в тюрьмах и психбольницах» назвали символичным

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш считает символичными сообщения о том, что наибольшую поддержку избирателей действующий президент страны Петр Порошенко получил в тюрьмах и психбольницах.
Обновлено в 17:41
Политика

Пореченков отреагировал на оскорбления Зеленского

Обновлено в 13:31
Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Обновлено вчера в 06:05
Футбол

«Барселона» контактирует с Матой

«Барселона» контактирует с окружением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты, сообщает The Sun.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Беременная Миранда Керр вышла в свет

В качестве украшений беременная Керр выбрала лишь бриллиантовые серьги — они идеально гармонировали с ее помолвочным и обручальным кольцами.
Обновлено в 05:30
Общество

Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя

Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.
Обновлено вчера в 20:43
Политика

Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей

Петиция с требованием отмены Brexit и сохранения членства Великобритании в составе Евросоюза в воскресенье преодолела отметку в 6 млн собранных подписей.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал обнаженное фото

Обновлено в 15:00
Происшествия

Российская туристка погибла в ДТП на Бали

На острове Бали в Индонезии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 25-летняя туристка из Волгограда.
Обновлено в 15:59
Политика

Поиск убийц журналиста Хашкуджи привел журналистов в США

Многие члены «группы быстрого реагирования», убившей в октябре прошлого года колумниста The Washington Post (WP) Джамаля Хашкуджи, прошли подготовку в США в компании Tier 1 Group, имеющей лицензию Государственного департамента.
Обновлено в 11:51
Политика

Договор о дружбе и сотрудничестве Украины с РФ прекращает действие

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля после того, как Киев в одностороннем порядке решил его не продлевать.
Обновлено в 17:05
Политика

Правящая партия лидирует на муниципальных выборах в Турции

Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес

Певица Натали празднует свое 45-летие

Натали, известная как исполнительница песен «О, Боже, какой мужчина!» и «Ветер с моря дул», сегодня отмечает свой 45-й день рождения.
Обновлено в 08:18
Кино

Названы лауреаты национальной кинопремии «Ника»

В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено вчера в 18:26
Космос

Конец света отменили: найдено неожиданное объяснение активности НЛО

Уфологи, которые активно следят за всем необычным и тем, что можно принять за такое, порадовали своих читателей неожиданной интерпретацией повышенной активности НЛО на Земле.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Две пумы в Канаде напали на четырехлетнего мальчика

Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

У здания Минсельхоза в Москве обрушились строительные леса

Обновлено в 16:34
Происшествия

В результате крушения вертолета в Аризоне погибли два пилота ВМС США

Обновлено в 18:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спаситель мира
Картина Леонардо да Винчи, которая долгое время считалась утраченной. Её заказчиком обычно называют короля Франции Людовика XII. Несколько эскизов хранятся в Виндзорском замке. Сохранилось порядка 20 работ леонардесков на этот сюжет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное