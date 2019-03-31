NYT сообщила об исчезновении картины Леонардо да Винчи из музея в ОАЭВедомости 05:44

Сотрудники Лувра Абу-Даби (филиал парижского музея в ОАЭ) не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi), которая должна была быть выставлена в музее еще в сентябре прошлого года, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

NYT сообщила об исчезновении картины Леонардо да Винчи из музея в ОАЭ

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