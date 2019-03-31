Культура
Из музея в ОАЭ исчез «Спаситель мира» да ВинчиГазета.Ru 09:11
Издание The New York Times сообщило о пропаже картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" ("Salvator Mundi") из филиала парижского Лувра в Абу-Даби, столице ОАЭ.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
Политика
Явка на выборы президента Украины превысила 45%
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
У звезды «50 оттенков серого» Джейми Дорнана родился третий ребенок
Звезда опубликовала фото, на котором видно три пары детской обуви. И, судя по цвету самой маленькой пары, у них снова родилась девочка.
Обновлено в 15:54
Футбол
Реал — Уэска 3:2
Обновлено в 14:56
Политика
Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского»
Президент Украины и кандидат на выборах Петр Порошенко назвал своего соперника Владимира Зеленского "марионеткой" бизнесмена Игоря Коломойского, передает портал "112 Украина".
Обновлено в 14:58
Политика
Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2»
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода "Северный поток - 2" к концу 2019 года, передает ТАСС.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Махачкале задержан экс-начальник МВД Махачкалы
Подполковник Раип Ашиков руководил УМВД по Махачкале до марта 2013 года.
Обновлено в 09:55
Политика
Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Двое полицейских погибли в ДТП по пути к месту крушения самолета S7
Как сообщает издание ТАСС, двое сотрудников германской полиции погибли в ДТП, когда мчались на место крушения небольшого частного самолета в федеральной земле Гессен.
Обновлено в 15:41
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбления Зеленского
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву
После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
Сакральные жертвы: за что судили советских военных в Литве
Судили тех, кто в январе 1991 года разгонял толпу, штурмовавшую Вильнюсскую телебашню. Тогда погибли 14 демонстрантов.
Обновлено в 13:11
Космос
Завершена сборка «Союз-2.1а» для запуска «Прогресса» к МКС
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Иранские аналитики назвали два преимущества российских танков
Заместитель главы российско-вьетнамской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов сообщил, что Россия поставила Вьетнаму 64 единиц танков Т-90С ИноСМИ отмечают, что у двух стран налажено давнее сотрудничество в военной сфере, подписано соответствующее соглашение, в рамках которого и состоялась продажа.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России
Обновлено в 12:46
Происшествия
Таксист сбил инспектора ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве
В ночь на воскресенье, 31 марта, на Третьем транспортном кольце, неподалеку от делового центра "Москва-Сити" водитель такси сбил сотрудника полиции.
Обновлено в 05:17
Футбол
Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставку
Обновлено в 14:39
Кино
Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер
Обновлено вчера в 15:59
Политика
Зеленский обратился к украинцам после выхода первых экзитполов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, узнав о первых результатах экзитполов, поблагодарил всех голосовавших за него.
Обновлено в 13:38
Культура
Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети
В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 15:06
Политика
На Украине полулегально публикуют первые результаты экзитполов
Известные украинские журналисты опубликовали первые результаты экзитполов (опросов избирателей на выходе с избирательных участков) на проходящих сегодня выборах президента Украины.
Обновлено в 11:03
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20e засветился на рендерах
Сегодня в сети появились рендеры младшей модели Galaxy A20e, которая должна оказаться слегка упрощенной и более компактной версией уже представленного Galaxy A20.
Обновлено в 16:25
Происшествия
После кражи кабеля спецсвязи близ Кремля возбуждено уголовное дело
По факту похищения фрагмента кабеля правительственной специальной связи рядом с Кремлем возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:21
Политика
Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец
Обновлено в 14:36
Экономика
Налог на импортные продукты вырос в два раза
Расширен список детских импортных товаров, которые будут облагаться по льготной ставке налога на добавленную стоимость (НДС), то есть не по 20, а по 10 процентов.
Обновлено в 11:52
Футбол
Иван Обляков: «ЦСКА подойдет во всеоружии к игре со „Спартаком“»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после ничьей с "Уфой" в матче 21-го тура премьер-лиги (2:2) заявил, что его команда бросила играть в концовке встречи, когда пропустила два мяча.
Обновлено в 15:36
Политика
Правящая партия лидирует на муниципальных выборах в Турции
Обновлено в 15:18
Хоккей
Луонго близок к завершению карьеры, его место во «Флориде» может занять Бобровский
Сообщается, что в случае досрочного ухода Луонго «на пенсию» его место в команде может занять россиянин Сергей Бобровский из «Коламбуса», который станет свободным агентом ближайшим летом.
Обновлено в 16:13
Экономика
Как трудовые мигранты из Киргизии осваивают Россию
В "тени" находится 24% экономики Киргизии, сообщил премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев.
Обновлено в 16:18