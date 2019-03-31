Из музея в ОАЭ исчез «Спаситель мира» да ВинчиГазета.Ru 09:11

Издание The New York Times сообщило о пропаже картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" ("Salvator Mundi") из филиала парижского Лувра в Абу-Даби, столице ОАЭ.

Из музея в ОАЭ исчез «Спаситель мира» да Винчи

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