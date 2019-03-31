Культура

Из музея в ОАЭ исчез «Спаситель мира» да ВинчиГазета.Ru 09:11

Издание The New York Times сообщило о пропаже картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" ("Salvator Mundi") из филиала парижского Лувра в Абу-Даби, столице ОАЭ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стало известно возможное местонахождение пропавшей картины да Винчи

Известия09:26

NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире

РИА Новости07:12

В филиале Лувра в Абу-Даби не знают местонахождение картины да Винчи «Спаситель мира»

Вести.Ru00:44

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

РБК06:58

Картина да Винчи «Спаситель мира» пропала из Лувра Абу-Даби

Коммерсантъ04:35

Пропала самая дорогая картина в мире

Lenta.ru07:00

NYT: в филиале Лувра в ОАЭ не знают, куда пропала картина да Винчи «Спаситель мира»

ТАСС00:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
Политика

Явка на выборы президента Украины превысила 45%

Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

У звезды «50 оттенков серого» Джейми Дорнана родился третий ребенок

Звезда опубликовала фото, на котором видно три пары детской обуви. И, судя по цвету самой маленькой пары, у них снова родилась девочка.
Обновлено в 15:54
Футбол

Реал — Уэска 3:2

Обновлено в 14:56
Политика

Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского»

Президент Украины и кандидат на выборах Петр Порошенко назвал своего соперника Владимира Зеленского "марионеткой" бизнесмена Игоря Коломойского, передает портал "112 Украина".
Обновлено в 14:58
Политика

Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2»

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода "Северный поток - 2" к концу 2019 года, передает ТАСС.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Махачкале задержан экс-начальник МВД Махачкалы

Подполковник Раип Ашиков руководил УМВД по Махачкале до марта 2013 года.
Обновлено в 09:55
Происшествия

У здания Минсельхоза в Москве обрушились строительные леса

Обновлено в 16:34
Политика

Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет собирать «майдан», если проиграет на выборах главы государства.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Двое полицейских погибли в ДТП по пути к месту крушения самолета S7

Как сообщает издание ТАСС, двое сотрудников германской полиции погибли в ДТП, когда мчались на место крушения небольшого частного самолета в федеральной земле Гессен.
Обновлено в 15:41
Спорт

Светлана Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России в Тюмени

Обновлено в 05:04
Политика

Пореченков отреагировал на оскорбления Зеленского

Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву

После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие

Сакральные жертвы: за что судили советских военных в Литве

Судили тех, кто в январе 1991 года разгонял толпу, штурмовавшую Вильнюсскую телебашню. Тогда погибли 14 демонстрантов.
Обновлено в 13:11
Космос

Завершена сборка «Союз-2.1а» для запуска «Прогресса» к МКС

Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Иранские аналитики назвали два преимущества российских танков

Заместитель главы российско-вьетнамской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов сообщил, что Россия поставила Вьетнаму 64 единиц танков Т-90С ИноСМИ отмечают, что у двух стран налажено давнее сотрудничество в военной сфере, подписано соответствующее соглашение, в рамках которого и состоялась продажа.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Foxtrot Alpha испугалось «летающего кошмара» из России

Обновлено в 12:46
Происшествия

Таксист сбил инспектора ДПС на Третьем транспортном кольце в Москве

В ночь на воскресенье, 31 марта, на Третьем транспортном кольце, неподалеку от делового центра "Москва-Сити" водитель такси сбил сотрудника полиции.
Обновлено в 05:17
Футбол

Тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставку

Обновлено в 14:39
Кино

Серебренников стал лауреатом премии «Ника» как лучший режиссер

Обновлено вчера в 15:59
Политика

Зеленский обратился к украинцам после выхода первых экзитполов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, узнав о первых результатах экзитполов, поблагодарил всех голосовавших за него.
Обновлено в 13:38
Культура

Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети

В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 15:06
Политика

На Украине полулегально публикуют первые результаты экзитполов

Известные украинские журналисты опубликовали первые результаты экзитполов (опросов избирателей на выходе с избирательных участков) на проходящих сегодня выборах президента Украины.
Обновлено в 11:03
Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20e засветился на рендерах

Сегодня в сети появились рендеры младшей модели Galaxy A20e, которая должна оказаться слегка упрощенной и более компактной версией уже представленного Galaxy A20.
Обновлено в 16:25
Происшествия

После кражи кабеля спецсвязи близ Кремля возбуждено уголовное дело

По факту похищения фрагмента кабеля правительственной специальной связи рядом с Кремлем возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:21
Политика

Умер разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

Обновлено в 14:36
Экономика

Налог на импортные продукты вырос в два раза

Расширен список детских импортных товаров, которые будут облагаться по льготной ставке налога на добавленную стоимость (НДС), то есть не по 20, а по 10 процентов.
Обновлено в 11:52
Футбол

Иван Обляков: «ЦСКА подойдет во всеоружии к игре со „Спартаком“»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после ничьей с "Уфой" в матче 21-го тура премьер-лиги (2:2) заявил, что его команда бросила играть в концовке встречи, когда пропустила два мяча.
Обновлено в 15:36
Политика

Правящая партия лидирует на муниципальных выборах в Турции

Обновлено в 15:18
Хоккей

Луонго близок к завершению карьеры, его место во «Флориде» может занять Бобровский

Сообщается, что в случае досрочного ухода Луонго «на пенсию» его место в команде может занять россиянин Сергей Бобровский из «Коламбуса», который станет свободным агентом ближайшим летом.
Обновлено в 16:13
Экономика

Как трудовые мигранты из Киргизии осваивают Россию

В "тени" находится 24% экономики Киргизии, сообщил премьер-министр страны Мухаммедкалый Абылгазиев.
Обновлено в 16:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спаситель мира
Картина Леонардо да Винчи, которая долгое время считалась утраченной. Её заказчиком обычно называют короля Франции Людовика XII. Несколько эскизов хранятся в Виндзорском замке. Сохранилось порядка 20 работ леонардесков на этот сюжет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное