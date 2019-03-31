Культура

NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в миреРИА Новости 07:12

Сотрудники филиала Лувра в Абу-Даби не знают, где находится картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира", сообщает газета New York Times. По информации издания, в сентябре 2018 года филиал Лувра в столице ОАЭ отменил презентацию картины "без объяснения причин".
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NYT: в филиале Лувра в ОАЭ не знают, куда пропала картина да Винчи «Спаситель мира»

ТАСС00:23

Стало известно возможное местонахождение пропавшей картины да Винчи

Известия09:26

NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире

РИА Новости07:12

В филиале Лувра в Абу-Даби не знают местонахождение картины да Винчи «Спаситель мира»

Вести.Ru00:44

Картина да Винчи «Спаситель мира» пропала из Лувра Абу-Даби

Коммерсантъ04:35

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

РБК06:58

Пропала самая дорогая картина в мире

Lenta.ru07:00
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Политика

Порошенко проигрывает, готовится силовой сценарий — А. Шарий

Известный медиаэксперт Анатолий Шарий, который неожиданно для многих стал серьезным фактором, мешающим переизбранию на новый срок Порошенко, опубликовал информацию от своих источников, в соответствии с которой действующий президент выбывает из предвыборной гонки, а в Киеве готовится к реализации некий силовой сценарий.
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В США ученые установили, что пробиотики в йогуртах видоизменяются в кишечнике.
Обновлено вчера в 01:51
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу в матче с «Оренбургом»

После сегодняшнего матча на счету Азмуна стало четыре гола в четырех играх РПЛ за «Зенит».
Обновлено в 09:11
Политика

Внук Порошенко едва не испортил бюллетень для голосования

Внук украинского президента Петра Порошенко едва не испортил избирательный бюллетень, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 07:20
Политика

Журналистов из РФ не пустили на избирательный участок в Минске

Члены избирательной комиссии в Минске не пустили представителей российских средств массовой информации (СМИ) на участок, где проходят выборы президента Украины.
Обновлено в 10:23
Политика

Британский посол публично нарушила украинский закон о выборах

Посла Великобритании в Киеве Джудит Гоф, которая присутствовала в качестве наблюдателя на выборах президента Украины, уличили в нарушении законодательства страны.
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Хоккей

Авангард — Салават Юлаев 0:0 (1-й перерыв)

Форвард уфимского "Салавата Юлаева" Александр Кадейкин вошел в состав на второй матч серии плей-офф КХЛ против омского "Авангарда", защитник Павел Коледов не попал в заявку на игру.
Обновлено в 09:14
Политика

Министры Мэй могут уйти в отставку из-за споров по Brexit

Несколько британских министров кабинета премьера страны Терезы Мэй могут покинуть свой пост на фоне конфликта по условиям Brexit.
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Космос

Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300

Обновлено вчера в 05:21
Происшествия

Организатор соревнований назвал причину аварии на гонках в Геленджике

Обновлено в 07:50
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова идиотами

Шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский раскритиковал российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые ранее записали видео в его поддержку.
Обновлено в 07:56
Футбол

«Краснодар» — «Анжи». Игнатьев, Сулейманов выйдут в стартовом составе

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Анжи» на матч 21-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 10:35
Политика

Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду.
Обновлено в 07:16
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Полиция изъяла в Киевской области 600 килограммов героина

Полиция изъяла 600 кг героина на сумму около $50 млн в Киевской области. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 09:06
Политика

Китай продлил заморозку тарифов на ввоз автомобилей из США

Власти Китая продлили приостановку действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, сообщается на сайте Минфина КНР.
Обновлено в 10:29
Общество

Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Экономика

В России решили изменить правила начисления зарплат

В России решили внести изменения в правила начисления заработных плат работающим гражданам, разрешив выбирать финансовую организацию самостоятельно.
Обновлено 29 марта в 18:20
Происшествия

В Казахстане прорвало плотину. Вода идет на Кокшетау

Кенесаринскую плотину прорвало в Акмолинской области В Казахстане прорвало Кенесаринскую плотину, расположенную в Акмолинской области.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Как Началова ушла к Фролову, рассказал Алдонин

Бывший супруг ныне покойной певицы Юлии Началовой Евгений Алдонин рассказал о переговорах с хоккеистом Александром Фроловым по поводу возвращения части квартиры.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Обновлено в 09:21
Политика

Порошенко поздравил с победой не того украинского боксера

Президент Украины Петр Порошенко перепутал боксеров и поздравил с победой вместо Александра Гвоздика другого украинского спортсмена - Александра Усика.
Обновлено в 09:08
Политика

ЕС и ЛАГ не признают Голаны израильскими

По словам Могерини, Евросоюз выступает против решения США, признавшего право Израиля на Голаны, а международные резолюции не должны игнорироваться.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»

Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
Интернет

Цукерберг выступил за регулирование Интернета правительством

Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Ольга Бузова откровенно поцеловала Лешу Свика на концерте в Подольске

Ольга Бузова озадачила поклонников откровенным поцелуем с Лешей Свиком на концерте в Подольске.
Обновлено в 06:52
Космос

Завершена сборка «Союз-2.1а» для запуска «Прогресса» к МКС

Обновлено в 10:25
Наука

Искусственные острова наносят ущерб экосистеме Южно-Китайского моря

Площадь от искусственно созданного на коралловом рифе острова в Южно-Китайском море в 200 раз превысила площадь самого острова: ущерб был нанесен природе на 1200 квадратных километров, тогда как площадь острова составляет лишь 5,5 «квадратов».
Обновлено в 07:10
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Картина Леонардо да Винчи, которая долгое время считалась утраченной. Её заказчиком обычно называют короля Франции Людовика XII. Несколько эскизов хранятся в Виндзорском замке. Сохранилось порядка 20 работ леонардесков на этот сюжет.
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