Культура
NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в миреRT на русском 07:33
Сотрудники филиала французского Лувра в Абу-Даби не могут определить местонахождение картины итальянского художника Леонардо да Винчи «Спаситель мира» стоимостью $450 млн, которая должна была быть показана в ОАЭ ещё в прошлом году. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта
Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Сама Ольга Бузова, к слову, опубликовала в своем микроблоге видео с концерта, однако на нем запечатлены лишь теплые объятия артистов.
Обновлено в 03:47
Политика
Посол Великобритании публично нарушила украинский закон
Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
Как сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчика, возраст которого уточняется, сбил на пешеходном переходе автомобиль Porsche Cayenne.
Обновлено в 08:33
Политика
Зузана Чапутова избрана новым президентом Словакии
Президентом Словакии по результатам выборов стала 45-летняя Зузана Чапутова.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Футбол
Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрока
Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста.
Обновлено в 05:25
Политика
Украина выбирает президента. Промежуточные итоги
Украина выбирает президента Выборы президента проходят на Украине в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 08:55
Политика
Тимошенко проголосовала на выборах на Украине
Обновлено в 03:35
Политика
Крымчане игнорируют выборы на Украине
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что жители полуострова давно ассоциируют себя с Россией.
Обновлено в 05:59
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.
Обновлено в 08:13
Космос
Появилось видео полета самолета для космонавтов Ту-204-300
Обновлено вчера в 05:21
Политика
Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз машин из США
Правительство Китая продлило решение о приостановке взыскания повышенных тарифов на импорт американских автомобилей и комплектующих, сообщает Global Times со ссылкой на Минфин КНР.
Обновлено в 08:48
Единоборства
Укусившему соперника в живот боксеру грозит дисквалификация и штраф
Бой, который проходил 30 марта, завершился в пятом раунде, когда Али навалился на соперника и укусил его в живот.
Обновлено в 08:01
Экономика
«Россети» предложили ввести плату за резерв мощности с 2020 года
Компания "Россети" предлагает ввести плату для потребителей за резервируемую мощность с 2020 года в размере 5% с постепенным увеличением до 100% с 2025 года, сообщил глава компании Павел Ливинский в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики в рамках проведения Красноярского экономического форума.
Обновлено вчера в 10:32
Транспорт
Движение электричек приостановлено на участке Дмитров – Вербилки МЖД
На перегоне Вербилки – Каналстрой Савеловского направления Московской железной дороги в воскресенье, 31 марта, был поврежден контактный провод.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Киеве эвакуировали гостиницу «Украина»
Полиция Киева эвакуировала в воскресенье, 31 марта, около 150 человек из гостиницы «Украина» после сообщений об угрозе минирования.
Обновлено в 08:34
Политика
Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Гаджеты
Samsung Galaxy A80 получит аккумулятор на 3700 мАч
Издание Slashleaks опубликовало фотографию, на которой якобы изображен аккумулятор смартфона Samsung Galaxy A80.
Обновлено в 01:34
Культура
Наташа Королева: В СБУ сочли песню «Маленькая страна» экстремистской
Известная певица Наталия Порывай, широко известная как Наташа Королёва рассказала о том, почему её не пускают на Украину, откуда артистка родом.
Обновлено в 06:16
Футбол
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»
Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»
В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
При землетрясении в Турции никто не пострадал
Обновлено в 08:40
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» сразятся за хавбека «Барселоны»
Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Одессе глава избирательной комиссии избил избирателя
В Одессе на избирательном участке в Киевском районе избили пришедшего проголосовать избирателя.
Обновлено в 08:18
Общество
В Москве зафиксировали нашествие диких лис
Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в эфире «Говорит Москва» рассказал о нашествии в городе диких лис.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Зеленский рассказал о пользе Саакашвили
Обновлено в 06:37
Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25