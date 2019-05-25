Экономика
NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из СШАРБК 13:15
В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.
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Авто
Как избежать прокола колеса на трассе
Обновлено в 04:36
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В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
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Даниил Квят: Машина вела себя идеально
Даниил Квят в третий раз кряду после Баку и Барселоны пробился в третий сегмент квалификации Гран При Монако и показал неплохое время 1.11,271, уступив времени поула чуть больше секунды.
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Политика
МИД Украины выразил протест России в связи с поездкой Володина в Крым
"Украина продолжает считать эту, как все предыдущие, поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Автономную Республику Крым и город Севастополь грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:45
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
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Руководство английского "Челси" просит £130 млн за форварда клуба Эдена Азара.
Обновлено в 04:54
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Крикунов: проигрыш россиян в полуфинале ЧМ стал результатом глухой обороны финнов
Сборная России по хоккею уступила в полуфинале чемпионата мира в Словакии команде Финляндии, поскольку не смогла пробить глухую оборону соперника.
Обновлено в 12:14
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Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
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Обновлено в 12:25
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6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»
Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В дельфинарии в Севастополе произошел пожар
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено в 13:13
Гаджеты
Презентован смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч
Китайский производитель смартфонов Vivo презентовал свою новую разработку - телефон Z5x.
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Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено вчера в 14:58
Футбол
Гендиректор «Балтики»: 1 процент из 100, что нам придётся играть в ПФЛ
Генеральный директор калининградской «Балтики» Тажутдин Качукаев сказал, что клуб, скорее всего, останется в ФНЛ, несмотря на вылет в ПФЛ.
Обновлено в 11:48
Здоровье
Ученые выяснили, почему норвежцы живут дольше россиян
Норвежцы живут дольше россиян на 8−10 лет.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Первый замглавы Балашихи арестован по подозрению в получении взятки
Первому заместителю главы администрации Балашихи предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он заключен под стражу, сообщили в ГСУ СКР по Мособласти.
Обновлено в 10:23
Общество
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Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе
Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено вчера в 03:29
Происшествия
Шквалистый ветер повалил десятки деревьев во Владикавказе
На столицу Северной Осетии в субботу обрушился шквалистый ветер, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Станислав Кантемиров.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Восемь человек погибли из‐за утечки газа на судне в Китае
Восемь человек отравились углекислым газом в результате его утечки на судне в восточной китайской провинции Шаньдун.
Обновлено в 12:28
Кино
Загитова назвала Россию лучшим местом на Земле
Обновлено в 08:21