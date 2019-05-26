NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из СШАРБК 13:15

В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.

Футбол «ПСЖ» может продать Паредеса летом Летом команду могут покинуть Паредес и немецкий хавбек Юлиан Дракслер. «ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе за 47 миллионов евро.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева показала на Каннском фестивале роскошное декольте На красной дорожке певица появилась в платье, которое выделяло её среди остальных гостей и подчёркивало все достоинства.

Политика Трамп заявил, что не беспокоился из-за учений КНДР Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывал беспокойства по поводу военных учений, которые проводила КНДР, а также признался, что улыбнулся, когда узнал о критических высказываниях в адрес его политического противника и бывшего вице-президента США Джо Байдена в Пхеньяне.

Происшествия «Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.

Политика Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Австрийский таблоид Osterreich Zeitung опубликовал материал о причастности Леры Кудрявцевой к скандалу с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, написала телеведущая на своей странице в соцсети Instagram.

Политика Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков Украина намерена добиваться введения против России новых «гамбургских» санкций при отказе Москвы освободить моряков, задержанных за нарушение границы в Керченском проливе, заявил посол в ФРГ Андрей Мельник.

Политика Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.

Культура Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха» Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.

Происшествия Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт "Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.

Футбол «Ахмат» продлил контракт с Роши на три года Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подписал новое соглашение с албанским полузащитником Одисе Роши, сообщается на официальной странице команды в Twitter.

Экономика В России подешевела красная икра Значительное снижение стоимости заметили оптовые покупатели Рекордный улов лососевых в 2018 году стал причиной снижения цен на красную икру в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экспертов.

Общество Наркобарона Коротышку заподозрили в намерении бежать из тюрьмы Главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка потребовал смягчить условия своего содержания в тюрьме Нью-Йорка.

Общество Внутриматочная спираль: плюсы и минусы Внутриматочное устройство (система, ВМК) — специальный контрацептив, особенность которого заключается в том, что имплантируется в матку, а там уже влияет на гормоны и функции органов.

Происшествия Торговый центр загорелся в Иркутске В Иркутске утром 26 мая загорелся торговый центр "Торгсервис", передает РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МЧС России.

Кино Алина Загитова назвала Россию лучшим местом на Земле 17-летняя фигуристка рассказала о своих увлечениях и призналась, что нашла лучшее место на планете.

Происшествия В Тулузе корреспондента RT France ударил полицейский Сотрудник телеканала RT France Фредерик Эгуи пострадал от действий полицейского во время демонстрации «жёлтых жилетов» в Тулузе.

Происшествия Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками.

Армия и оружие Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие По традиции, сразу после завершения торжества, новоиспеченные муж и жена отправились в свадебное путешествие.

Наука Наличие цели в жизни связали со сниженным риском ранней смерти Анкетирование и последующее наблюдение за жизнью добровольцев выявили связь между наличием цели в жизни и сниженным риском ранней смерти.

Наука В Канаде нашли гриб возрастом миллиард лет До сих пор древнейшими окаменелыми грибами были признаны образцы из Шотландии, возраст которых составлял 400 миллионов лет.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.