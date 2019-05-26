Экономика

NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из СШАРБК 13:15

В 2018 году вознаграждение Илона Маска за работу в Tesla составило $2,28 млрд, что делает его самым высокооплачиваемым руководителем компании из США, следует из рейтинга, который составила газета The New York Times.
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Самых высокооплачиваемых руководителей в США назвала NYT

Газета.Ru19:54

Вознаграждение Илона Маска в Tesla за год выросло на 4575310%

Forbes07:43

СМИ опубликовали рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний в США

Телеканал 360°17:52

NYT назвала самых высокооплачиваемых руководителей компаний из США

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Секрет фирмы09:09

Илон Маск заработал за год $2,28 млрд

Известия17:59
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На красной дорожке певица появилась в платье, которое выделяло её среди остальных гостей и подчёркивало все достоинства.
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"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
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Тренер сборной Канады не удивился поражению сборной России на ЧМ

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Трамп заявил, что не беспокоился из-за учений КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывал беспокойства по поводу военных учений, которые проводила КНДР, а также признался, что улыбнулся, когда узнал о критических высказываниях в адрес его политического противника и бывшего вице-президента США Джо Байдена в Пхеньяне.
Обновлено в 19:26
Происшествия

«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске

Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Австрийский таблоид Osterreich Zeitung опубликовал материал о причастности Леры Кудрявцевой к скандалу с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, написала телеведущая на своей странице в соцсети Instagram.
Обновлено в 03:17
Политика

Посол Украины пригрозил России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

Украина намерена добиваться введения против России новых «гамбургских» санкций при отказе Москвы освободить моряков, задержанных за нарушение границы в Керченском проливе, заявил посол в ФРГ Андрей Мельник.
Обновлено в 20:49
Политика

Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи

Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи.
Обновлено в 19:16
Культура

Зеленский станцевал с участниками шоу «Лига смеха»

Украинский президент Владимир Зеленский появился на съемках телевизионного юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве, рассказал продюсер программы Сергей Перман в Facebook.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Обновлено в 20:53
Происшествия

Вылетевший из Сургута в Худжанд самолет готовится вернуться в аэропорт

"Самолет вылетел, но примерно через час произведет посадку в аэропорту Сургута", — сказали в справочной.
Обновлено в 12:08
Футбол

«Ахмат» продлил контракт с Роши на три года

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" подписал новое соглашение с албанским полузащитником Одисе Роши, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Обновлено в 14:30
Экономика

В России подешевела красная икра

Значительное снижение стоимости заметили оптовые покупатели Рекордный улов лососевых в 2018 году стал причиной снижения цен на красную икру в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экспертов.
Обновлено вчера в 21:14
Музыка

Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 20:04
Общество

Наркобарона Коротышку заподозрили в намерении бежать из тюрьмы

Главарь наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка потребовал смягчить условия своего содержания в тюрьме Нью-Йорка.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы

Обновлено в 16:03
Хоккей

Никита Задоров: «Два десятка чернорабочих вышли на лед и перебегали нас»

23 чернорабочих вышли на лед и просто перебегали нас, выиграли матч.
Обновлено в 12:54
Общество

Внутриматочная спираль: плюсы и минусы

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Происшествия

Торговый центр загорелся в Иркутске

В Иркутске утром 26 мая загорелся торговый центр "Торгсервис", передает РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МЧС России.
Обновлено в 20:48
Кино

Алина Загитова назвала Россию лучшим местом на Земле

17-летняя фигуристка рассказала о своих увлечениях и призналась, что нашла лучшее место на планете.
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Происшествия

В Тулузе корреспондента RT France ударил полицейский

Сотрудник телеканала RT France Фредерик Эгуи пострадал от действий полицейского во время демонстрации «жёлтых жилетов» в Тулузе.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану

Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками.
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Армия и оружие

Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь

На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
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Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

По традиции, сразу после завершения торжества, новоиспеченные муж и жена отправились в свадебное путешествие.
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Первого замглавы администрации Балашихи арестовали за взятку

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Наличие цели в жизни связали со сниженным риском ранней смерти

Анкетирование и последующее наблюдение за жизнью добровольцев выявили связь между наличием цели в жизни и сниженным риском ранней смерти.
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Наука

В Канаде нашли гриб возрастом миллиард лет

До сих пор древнейшими окаменелыми грибами были признаны образцы из Шотландии, возраст которых составлял 400 миллионов лет.
Обновлено в 02:20
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

Россияне перешли с вина на пиво ради экономии

Спрос на вино и дорогой алкоголь в России снизился с начала текущего года: граждане предпочитают покупать более дешевые пиво и водку, следует из результатов исследования, проведенного сервисом по и выбору товаров в интернете Rate&Goods.
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