Политика
NYT: бизнес Трампа с 1985-го по 1994 год потерял $1,17 млрдТАСС 21:18
Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 года по 1994 год понес убытки на $1,17 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times. Журналисты издания ознакомились с данными о налоговых отчислениях Трампа за указанный период.
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Порошенко не явился в Генпрокуратуру на допрос по делу о Майдане
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Армия и оружие
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Политика
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Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
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