NYT: бизнес Трампа с 1985-го по 1994 год потерял $1,17 млрдТАСС вчера в 21:18

Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 года по 1994 год понес убытки на $1,17 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times. Журналисты издания ознакомились с данными о налоговых отчислениях Трампа за указанный период.

NYT: бизнес Трампа с 1985-го по 1994 год потерял $1,17 млрд

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