Политика
NYT: бизнес Трампа с 1985-го по 1994 год потерял $1,17 млрдТАСС вчера в 21:18
Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 года по 1994 год понес убытки на $1,17 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times. Журналисты издания ознакомились с данными о налоговых отчислениях Трампа за указанный период.
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Происшествия
Расшифрованы «черные ящики» сгоревшего SSJ 100
Обновлено в 09:36
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Суд прислушался к требованиям прокурора и вынес обвинительный приговор российским футболистам: 1 год и 5 месяцев в тюрьме придется провести Мамаеву и 1 год и 6 месяцев Кокорину.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Политика
МИД назвал дату визита Помпео в Россию
Министерство иностранных дел России договорилось с Вашингтоном о визите государственного секретаря Соединённых Штатов Майкла Помпео в РФ.
Обновлено в 10:39
Авто
Премьера нового суперкара McLaren состоится 15 мая
Новый суперкар британской марки McLaren, который предназначен для дальних поездок, дебютирует 15 мая.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Обновлено вчера в 19:26
Политика
Россия потребовала от Ирана объяснений из-за ядерной программы
Ранее стало известно, что Иран проинформировал послов России, Великобритании, Франции, Германии и Китая о решении «прекратить выполнение ряда обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе.
Обновлено в 06:45
Гаджеты
В Сети показали реалистичный iPhone XR 2019 от надёжного источника
Известный надежными инсайдами техноблогер опубликовал видеоролик с изображением XR 2019.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына
Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
Обновлено в 08:12
Экономика
Голикова назвала регионы, в которых с начала года выросла рождаемость
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что рост рождаемости в I квартале 2019 года был отмечена в Москве, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 09:51
Политика
Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фотографию, на которой он запечатлен с двумя участниками Второй мировой войны, пожимающими друг другу руки.
Обновлено в 10:50
Футбол
Первый тренер Кокорина осудил приговор футболистам
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено 06 мая в 13:56
Происшествия
Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае
Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.
Обновлено в 09:48
Спорт
Колобков прокомментировал судебное решение по делу Кокорина и Мамаева
Российский министр спорта Павел Колобков выразил уверенность в том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сделают выводы из происшедшего.
Обновлено в 10:59
Здоровье
Названа польза от ежедневного употребления сала
Диетологи рекомендуют есть свежее сало без хлеба и употреблять продукт в первой половине дня, так как он является мощным источником энергии.
Обновлено в 03:18
Кино
HBO извинился за появление стакана «Старбакс» в кадре «Игры престолов»
Телеканал HBO в лице исполнительного продюсера «Игры престолов» Бернадетт Колфилд заявил о том, что он сожалеет об ошибке, которая привела к появлению в кадре четвертого эпизода «Игры престолов» стакана компании «Старбакс» (Starbucks).
Обновлено вчера в 02:30
Спорт
Александр Логинов женится в мае
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Политика
Порошенко согласился прийти на допрос
Президент Украины Петр Порошенко согласился явиться в Генеральную прокуратуру (ГПУ), чтобы дать показания по делу о гибели людей на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Обновлено в 09:24
Кино
Мадонна заступилась за Майкла Джексона на фоне фильма с обвинениями
Читайте подробнее о фильме: "Биограф Майкла Джексона нашел опровержение обвинений в растлении" "У меня нет менталитета линчующей толпы, поэтому, на мой взгляд, люди невиновны, пока их вина не доказана", - сказала певица.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.
Обновлено вчера в 10:55
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Савченко заявила, что ее жизни угрожают агенты СБУ
"Речь идет об агентах, которые были привлечены СБУ из вооруженных сил Украины с целью осуществления провокаций против Рубана и Савченко", - заявила Савченко в интервью интернет – изданию "Страна.ua", отвечая на вопрос, почему она попросила госохрану и кто конкретно ей угрожает.
Обновлено в 08:16
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В 1953 году Крылатов принял участие в смотре молодых композиторов из провинциальных музучилищ и получил рекомендацию для поступления в Московскую консерваторию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:18
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Энергетика
Запасы нефти в США неожиданно сократились за неделю
В США за неделю, завершившуюся 3 мая, неожиданно уменьшились коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).
Обновлено в 10:55
Здоровье
В Нижегородской области снизился уровень смертности
По словам и. о. министра здравоохранения региона Елены Саксоновой, в ходе реализации региональных проектов планируется снизить общий уровень смертности населения Нижегородской области — до 12,6 промилле к 2024 году.
Обновлено в 06:05