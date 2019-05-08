Политика
NYT: бизнес Трампа потерял $1,17 млрд в 1985–1994 годахКоммерсантъ 02:58
Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 по 1994 год понес убытки в $1,17 млрд, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные о налоговых отчислениях. Из-за этих потерь господин Трамп «сумел избежать выплат подоходного налога в течение восьми из десяти лет».
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Сообщение, которое дополнительно омрачает сегодняшний и без того тяжелый день: в крови (предположительно) покончившего с собой фронтмена The Prodigy Кита Флинта обнаружен целый букет из следов алкоголя, лекарственных и противозаконных препаратов.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
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Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Обновлено в 06:21
Происшествия
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Общество
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Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
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