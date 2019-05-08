Политика

NYT: бизнес Трампа потерял $1,17 млрд в 1985–1994 годахКоммерсантъ 02:58

Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 по 1994 год понес убытки в $1,17 млрд, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные о налоговых отчислениях. Из-за этих потерь господин Трамп «сумел избежать выплат подоходного налога в течение восьми из десяти лет».
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NYT: бизнес Трампа потерял $1,17 млрд в 1985–1994 годах

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