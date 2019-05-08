Политика
NYT: бизнес Трампа потерял $1,17 млрд в 1985–1994 годахКоммерсантъ 02:58
Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 по 1994 год понес убытки в $1,17 млрд, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные о налоговых отчислениях. Из-за этих потерь господин Трамп «сумел избежать выплат подоходного налога в течение восьми из десяти лет».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Общество
Город на Сицилии распродает дома по 1 евро
Обновлено в 06:12
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»
В ночь на среду был задержан вылет рейса «Аэрофлота» из Москвы в Ригу, следует из данных с сайта Шереметьево.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Политика
США намерены разорвать связи Кубы и Венесуэлы
"США продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой", - подчеркнул Болтон. Ранее сообщалось, что Венесуэла призвала США к диалогу.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд на оглашение приговора
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский суд Москвы, который в среду должен вынести им приговор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:04
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию
Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.
Обновлено в 05:42
Общество
В Новосибирске установлен памятник Сталину
Инициативная группа несколько лет добивалась разрешения установить памятник «вождя народов» на общественных площадках в Новосибирске, но получала отказ.
Обновлено в 03:55
Политика
В Кремле прокомментировали возможный запрет эксплуатации SSJ-100
В Кремле отреагировали на петицию, в которой пользователи Сети требуют запретить полеты пассажирских лайнеров SSJ-100.
Обновлено в 05:52
Политика
Шойгу оценил парадный кабриолет Aurus
Министр обороны Сергей Шойгу заявил РИА Новости, что ему понравился новый кабриолет Aurus, впервые участвующий в параде Победы.
Обновлено вчера в 20:12
Футбол
Тренер футбольного «Челси» Сарри может возглавить «Рому»
Место главного тренера команды занял Клаудио Раньери. Итальянцы подписали контракт со сроком действия до конца текущего сезона.
Обновлено в 05:12
Политика
Лавров: ситуация вокруг СВПД является неприемлемой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, назвал ситуацию, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, неприемлемой.
Обновлено в 05:49
Политика
Песков прокомментировал доклад о «грязной» нефти в «Дружбе»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал доклад о "грязной" нефти в "Дружбе".
Обновлено в 06:08
Происшествия
Певец Макс Барских попал в ДТП в Лос-Анджелесе
Украинский исполнитель Макс Барских сообщил через свой Instagram, что попал в ДТП в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 05:33
Политика
Украина усилила охрану границы из-за российских байкеров
Прежде всего речь идет о гражданах, которые могут попасть на Украину с российскими флагами, георгиевскими лентами и пророссийской символикой, лицах, выражающих недовольство украинским руководством.
Обновлено в 05:37
Театры
Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной
Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Ушла за Началовой: скоропостижно скончалась журналист Исаева
Бильд-редактор популярных изданий Ирина Исаева скоропостижно скончалась после отрыва тромба, сообщает портал "Дни.ру".
Обновлено в 03:38
Общество
Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации
Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери
Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Российские зенитные комплексы отразили атаку боевиков на Хмеймим
Обновлено вчера в 11:16
Экономика
Эстонская госкомпания Elering вводит клиентов в заблуждение
Финляндия не взимает с российских поставщиков электроэнергии никаких пошлин, "решающих проблему нечестной конкуренции".
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Президент России Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главкомом Военно-морского флота, а также сменил командующих Черноморским и Северным флотами, передает ТАСС.
Обновлено в 06:01
ЖКХ
Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ
Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.
Обновлено в 04:44
Авто
Кабриолет Bentley Continental GT посвятили Баварии
Компания Bentley представила тематическую версию кабриолета Continental GT Convertible, посвященную самому известному региону Германии — Баварии.
Обновлено в 05:01