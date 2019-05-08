NYT: бизнес Трампа потерял $1,17 млрд в 1985–1994 годахКоммерсантъ 02:58

Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 года по 1994 год понес убытки в $1,17 млрд, сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные о налоговых отчислениях. Из-за этих потерь господин Трамп «сумел избежать выплат подоходного налога в течение восьми из десяти лет».

Общество Врачи рассказали об опасности полоскания рта после чистки зубов По словам детского стоматолога профессора Николы Иннес, снизить риск разрушения зубов на 25% поможет использование зубной пасты с фтором (концентрация химического элемента должна составлять 1350-1500 ppmF).

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Общество Школьное питание в России проверят на дискриминацию Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром.

Политика В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".

Происшествия В Одесской области депутата Рады ранили из травматического оружия Пулевое ранение из травматического оружия получил депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко (БПП) Александр Урбанский в результате конфликта в гостинице села Санжейка, сообщил председатель Одесского облсовета и его брат Анатолий Урбанский.

Общество Киев тайно заимствовал концепцию моста у архитекторов из Швейцарии Власти Киева украли концепцию мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" у швейцарской архитектурной студии Leuppi & Schafroth Architekten.

Происшествия В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.

Происшествия В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры Последняя волна эвакуаций из торговых центров в Екатеринбурге прошла менее месяца назад, 13 апреля.

Авто Представлены поворотники для велосипедов Управляются они с помощью беспроводного пульта, который крепится на руль - велосипедист включает левый или правый поворотник, нажимая соответствующие кнопки, сигнализируя о грядущем маневре.

Армия и оружие На Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы В главном смотре Вооруженных сил страны в этом году примут участие более 13000 человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета и кабриолеты Aurus В Москве на Красной площади утром во вторник, 7 мая, прошла генеральная репетиция парада Победы, сообщает РИА Новости.

Экономика Самый низкий доход в правительстве Забайкалья показал Андрей Гурулев Судя по декларации, Гурулев владеет автомобилем Mercedes-Benz Е250 CDI, снегоболотоходом STELS ATV 600 Y. На двоих с супругой у них квартира площадью 36,9 кв. метров.

Армия и оружие В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.

Театры Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.

Происшествия В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.

Происшествия Установленный ко Дню Победы памятник упал на ребенка Новый памятник, который был установлен ко Дню Победы в селе Камышевка в Курганской области, упал на 10-летнего ребенка.

Шоу-бизнес Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.

Происшествия Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.

Футбол Моуриньо сравнил игроков «Барселоны» с детьми за 4-й пропущенный гол Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал эпизод ответного полуфинального матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Барселона" (4:0). Решающий гол был забит Дивоком Ориги после розыгрыша углового Трентом Александером-Арнольдом.

Экономика ЦБ определился со сроком запуска оплаты покупок по QR-коду Банк России определился с датой запуска тестирования QR-платежей в магазинах в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей: переводы от физических лиц в адрес юридических, так называемые C2B-платежи, планируется запустить для фокус-групп 30 августа.

Политика Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.

Здоровье Развеяны мифы по поводу сердечной недостаточности Оказалось, что значительное количество людей ставят знак равенства между сердечной недостаточностью и инфарктом, хотя первое представляет собой хроническое и длительно развивающееся состояние, при котором сердце не может прокачивать достаточное количество крови по организму, а второе - внезапное и резкое ухудшение в работе сердца после блокады снабжающих его кровью артерий.

Происшествия В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.