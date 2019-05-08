Политика
NYT: бизнес Трампа потерял $1,17 млрд в 1985–1994 годахКоммерсантъ 02:58
Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 года по 1994 год понес убытки в $1,17 млрд, сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные о налоговых отчислениях. Из-за этих потерь господин Трамп «сумел избежать выплат подоходного налога в течение восьми из десяти лет».
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Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Обновлено вчера в 22:51
Общество
Врачи рассказали об опасности полоскания рта после чистки зубов
По словам детского стоматолога профессора Николы Иннес, снизить риск разрушения зубов на 25% поможет использование зубной пасты с фтором (концентрация химического элемента должна составлять 1350-1500 ppmF).
Обновлено в 00:50
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Общество
Школьное питание в России проверят на дискриминацию
Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром.
Обновлено в 03:00
Политика
В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США
Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Происшествия
В Одесской области депутата Рады ранили из травматического оружия
Пулевое ранение из травматического оружия получил депутат Верховной рады Украины от Блока Петра Порошенко (БПП) Александр Урбанский в результате конфликта в гостинице села Санжейка, сообщил председатель Одесского облсовета и его брат Анатолий Урбанский.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Киев тайно заимствовал концепцию моста у архитекторов из Швейцарии
Власти Киева украли концепцию мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" у швейцарской архитектурной студии Leuppi & Schafroth Architekten.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В результате стрельбы в школе в Денвере пострадали восемь учащихся
Восемь учащихся доставлены в больницы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры
Последняя волна эвакуаций из торговых центров в Екатеринбурге прошла менее месяца назад, 13 апреля.
Обновлено в 01:16
Авто
Представлены поворотники для велосипедов
Управляются они с помощью беспроводного пульта, который крепится на руль - велосипедист включает левый или правый поворотник, нажимая соответствующие кнопки, сигнализируя о грядущем маневре.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
На Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы
В главном смотре Вооруженных сил страны в этом году примут участие более 13000 человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета и кабриолеты Aurus В Москве на Красной площади утром во вторник, 7 мая, прошла генеральная репетиция парада Победы, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 03:50
Экономика
Самый низкий доход в правительстве Забайкалья показал Андрей Гурулев
Судя по декларации, Гурулев владеет автомобилем Mercedes-Benz Е250 CDI, снегоболотоходом STELS ATV 600 Y. На двоих с супругой у них квартира площадью 36,9 кв. метров.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией
Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.
Обновлено в 01:14
Общество
Набор для шашлыка за год подорожал на 16%
В минимальный шашлычный набор входят шашлык, мангал, шампуры и розжиг.
Обновлено в 01:59
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В Подмосковье трое неизвестных похитили сына бизнесмена
Трое мужчин задержаны в Подмосковье по подозрению в похищении человека, злоумышленники требовали за него выкуп в 20 млн рублей.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Установленный ко Дню Победы памятник упал на ребенка
Новый памятник, который был установлен ко Дню Победы в селе Камышевка в Курганской области, упал на 10-летнего ребенка.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Брэд Питт опроверг слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон
Стоит отметить, что слухи о воссоединении Брэда Питта с Дженнифер Энистон появляются среди поклонников пары с завидной регулярностью.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Футбол
Моуриньо сравнил игроков «Барселоны» с детьми за 4-й пропущенный гол
Португальский специалист Жозе Моуриньо прокомментировал эпизод ответного полуфинального матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Барселона" (4:0). Решающий гол был забит Дивоком Ориги после розыгрыша углового Трентом Александером-Арнольдом.
Обновлено вчера в 19:51
Экономика
ЦБ определился со сроком запуска оплаты покупок по QR-коду
Банк России определился с датой запуска тестирования QR-платежей в магазинах в рамках созданной регулятором Системы быстрых платежей: переводы от физических лиц в адрес юридических, так называемые C2B-платежи, планируется запустить для фокус-групп 30 августа.
Обновлено в 02:02
Политика
Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке
США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.
Обновлено в 01:42
Здоровье
Развеяны мифы по поводу сердечной недостаточности
Оказалось, что значительное количество людей ставят знак равенства между сердечной недостаточностью и инфарктом, хотя первое представляет собой хроническое и длительно развивающееся состояние, при котором сердце не может прокачивать достаточное количество крови по организму, а второе - внезапное и резкое ухудшение в работе сердца после блокады снабжающих его кровью артерий.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Обновлено 06 мая в 11:19
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес
Даша Жукова в обнимку с женихом светилась от счастья на балу
Молодые люди светились от счастья. В Нью-Йорке проходит Met Gala 2019. Ежегодное светское событие по праву называют "Оскаром" для модников.
Обновлено вчера в 17:29