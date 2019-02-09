Политика
NYT: Венесуэла и «Роснефть» договорились о поставках нефтиГрани.ру вчера в 14:39
Представитель "Роснефти" заявил, что компания преследует в Венесуэле только свои бизнес-интересы, и отказался комментировать любые бартерные сделки с PDVSA. До введения американских санкций Венесуэла импортировала из США около 120 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов в день.
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«Роснефть», по некоторым данным, получила возможность получать нефть из Венесуэлы
Эхо Москвывчера в 11:00
СМИ: «Роснефть» продолжает поставлять PDVSA нефтепродукты, несмотря на санкции США
ПРАЙМ08 февраля в 11:11
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
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Заключенные рассказали о беспорядках в самарской колонии
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Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Общество
Жителям задыхающегося Сибая посоветовали покинуть дома
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В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
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Происшествия
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Общество
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