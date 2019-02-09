Политика

NYT: Венесуэла и «Роснефть» договорились о поставках нефтиГрани.ру вчера в 14:39

Представитель "Роснефти" заявил, что компания преследует в Венесуэле только свои бизнес-интересы, и отказался комментировать любые бартерные сделки с PDVSA. До введения американских санкций Венесуэла импортировала из США около 120 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов в день.
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«Роснефть» поставляет PDVSA нефтепродукты в обмен на нефть

News.ruвчера в 10:48

NYT: «Роснефть» продолжает поставлять нефтепродукты венесуэльской PDVSA

Коммерсантъвчера в 00:49

NYT узнала о заменивших PDVSA сделки с США поставках «Роснефти»

РБКвчера в 09:00

NYT узнала о поставках «Роснефти» венесуэльской PDVSA после введения санкций США

Дождьвчера в 10:59

NYT: «Роснефть» продолжает поставлять PDVSA нефтепродукты на фоне санкций США

Ведомостивчера в 06:52

«Роснефть», по некоторым данным, получила возможность получать нефть из Венесуэлы

Эхо Москвывчера в 11:00

СМИ: «Роснефть» продолжает поставлять PDVSA нефтепродукты, несмотря на санкции США

ПРАЙМ08 февраля в 11:11
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
Армия и оружие

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В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
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Головин получил травму в матче за «Монако»

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Появилось видео падения метеорита на Венесуэлу

Обновлено в 07:16
Происшествия

«Живым щитом» гаишников заинтересовались в МВД

Обновлено в 10:47
Политика

Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет

Обновлено в 06:48
Общество

«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
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Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге

Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Стокгольме в жилом доме прогремел взрыв

Взрыв прогремел в воскресенье в жилом малоэтажном доме на юге Стокгольма, говорится в пресс-релизе местной полиции.
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Авто

Составлен топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива

Обновлено в 02:51
Происшествия

Сербия вручила Хорватии ноту протеста из-за нападения на ватерполистов

МИД Сербии вручил ноту протеста посольству Хорватии в Белграде в связи с нападением на ватерполистов клуба "Црвена Звезда" накануне в Сплите, сообщило в воскресенье внешнеполитическое ведомство.
Обновлено в 09:17
Здоровье

Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов

Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.
Обновлено в 08:14
Кино

В новой серии «Простоквашино» покажут влюбленного Дядю Федора

Серия называется «Вишневая феерия», ее уже можно посмотреть на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм», сообщают «Актуальные новости».
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Происшествия

Заключенные рассказали о беспорядках в самарской колонии

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Обновлено в 09:47
Общество

«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики

Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Происшествия

Испанский официант задержан по подозрению в убийстве русской девушки

Обновлено в 09:00
Происшествия

В ТЦ в Новороссийске охранники сломали школьнице позвонок

Обновлено в 09:09
Здоровье

Названы шесть симптомов рака у мужчин

Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
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Общество

Жителям задыхающегося Сибая посоветовали покинуть дома

Власти советуют местным жителям покинуть свои дома и перебраться в пункты временного размещения.
Обновлено в 08:06
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Российские специалисты освобождают от отмерших частей Мамврийский дуб

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Обновлено вчера в 06:55
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Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки

Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
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Наука

Назван способ учить иностранные слова во сне

Во время сна добровольцам через наушники давали послушать многочисленные пары слов, состоявшие из знакомого слова на родном языке и "псевдослова".
Обновлено в 08:47
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На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию

В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
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Происшествия

В Иране произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Хормозган на юге Ирана: три человека получили ранения, сообщает агентство IRNA со ссылкой на представителя спасательного ведомства Ирана Муджтабу Халиди.
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Газпромбанк опроверг открытие новых счетов венесуэльской PDVSA

В Газпромбанке заявили, что венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA не открывала у них новых счетов.
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Общество

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности в понедельник, 11 февраля.
Обновлено в 08:22
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Украинского епископа не пустили в монастырь на Афоне

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Общество

Петербуржцев предупредили о двухдневном снегопаде и метели

11-12 февраля в западных районах Ленобласти пройдет сильный снег.
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Россия обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура

Российская сборная по хоккею победила команду Чехии со счетом 3:1 в матче Еврохоккейтура.
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