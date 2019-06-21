Армия и оружие
NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний моментВедомости 04:43
По информации газеты, власти США должны были начать атаку до наступления рассвета в Иране для того, чтобы свести к минимуму риски для иранских военных и местных жителей. Как отмечает NYT, неясно, из каких соображений Трамп передумал. Будут ли нанесены удары по объектам позже, газета не уточняет.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп в четверг, 20 июня, утвердил нанесение ударов по Ирану в ответ на сбитый американский дрон, но затем отозвал свое решение, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.РБКвчера в 23:12
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Политика
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Строительный мусор загорелся на площадке возле храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия на проспекте Вернадского в Москве, площадь пожара составляет 250 кв. м. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
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Общество
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Обновлено в 05:19
Общество
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Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро. Проголосовать можно на официальном сайте горадминистрации.
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Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
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Малышева призвала включить в ОМС обезболивание
«По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС», – подчеркнула Малышева.
Обновлено в 06:06
Футбол
Чех вернулся в «Челси» на должность советника
Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих".
Обновлено в 05:07
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Гаджеты
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Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи.
Обновлено в 01:37
Наука
Получение новой информации активировало систему вознаграждения мозга
Авторы работы пришли к выводу о том, что, с одной стороны, стремление к получению информации регулируется как объективной, так и субъективной ее ценностью и может быть использовано как самоцель даже в отсутствии значимости для достижения другой цели, а, с другой стороны, активирует те же отделы мозга, что и получение еды или денежного вознаграждения.
Обновлено вчера в 11:50
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Энергетика
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Предложенные цены на природный газ из ресурсов компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Обновлено в 03:57
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Минобороны предложило наказывать осквернителей памятников за границей
Министерство обороны выступило с предложением принять ряд мер по отношению к вандалам, оскверняющим памятники российским военачальникам и историческим событиям.
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Политика
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Двоим ирландцам на три года закрыли въезд на Украину за то, что в четверг во время посадки самолета в Киеве они достали символику РФ и георгиевские ленты и начали выкрикивать "ДНР, вперед!", сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 05:27
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Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду
Печерский районный суд Киева признал факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили на территории Украины в течение пяти лет, что дает политику возможность принимать участие в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:02
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
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Обновлено в 00:24
Спорт
Определились соперники женской сборной России на ЧМ по гандболу
Обновлено в 05:09
Происшествия
На петербургском пляже произошла массовая драка
На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
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Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд Стокгольма
РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку.
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