NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний моментВедомости 04:43

с чего всё началось

По информации газеты, власти США должны были начать атаку до наступления рассвета в Иране для того, чтобы свести к минимуму риски для иранских военных и местных жителей. Как отмечает NYT, неясно, из каких соображений Трамп передумал. Будут ли нанесены удары по объектам позже, газета не уточняет.

NYT: Трамп отменил удар по Ирану в последний момент

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